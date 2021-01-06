Kısıtlama biter bitmez hırsızlık şoku yaşadı
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Kısıtlama biter bitmez hırsızlık şoku yaşadı

06.01.2021 11:13 | Son Güncelleme: 06.01.2021 11:22
Kısıtlama biter bitmez hırsızlık şoku yaşadı

SULTANBEYLİ'de hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması biter bitmez, inşaat firmasına ait bir kamyonet çalındı.

SULTANBEYLİ'de hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması biter bitmez, inşaat firmasına ait bir kamyonet çalındı. Mağdur olan dükkan sahibi yetkililerden yardım istedi.

Olay, iki gün önce Sultanbeyli Battalgazi Mahallesi Yunus Emre Caddesi üzerinde meydana geldi. Sokağa çıkma kısıtlamasının saat 05.00'de bitmesinin ardından hırsızlar, inşaat malzemesi satan bir dükkana ait park halindeki kamyoneti çaldı. Sabah işe geldiğinde aracını bıraktığı yerde bulamayan dükkan sahibi Mustafa Güncüm, yaşadıklarını anlattı.

Güncüm, "Her zamanki gibi sokak kısıtlaması vardı. Aracım evimin önüne her zamanki bıraktığım yere geldiğimde saat 07.30 sıralarında olduğu yerde yoktu. İki anahtarı da bizdeydi. İlgili arkadaşlara karakola başvurduk. Gelip baktılar, tutanakları tuttular lakin iki gündür hiçbir ize rastlanmadı. Güvenlik kamerasında 05.45 gibi gelip aracı çalıştırıyorlar bir şekilde. Eşkalleri çok net gözükmüyor. Aracı alıp götürüyorlar. 1 kilometre aşağıda başka bir kameradan görüntüsünü yakaladık. Onun dışında bir veri yok elimizde. Sayıları görülmüyor. 2-3 kişi, 3-5 dakika öncesinden orada bir hareketlilik var ama net gözükmüyor. 1 dakika gibi sürede aracı çalıştırıp gidiyorlar. Bu olaylar sık sık yaşanıyor. Türk polisine biz bu konuda güveniyoruz. Sultanbeyli'de bu olaylar çoğaldı son zamanlarda. Geçen 1 ay kadar önce üst sokakta açık kasa bir kamyonet çalındı. Aracımın değeri 140-150 bin liraydı. Bizim ekmek teknemizdi. Biz ve elemanlarımız 2 gündür gerçekten bayağı mağdur olduk" dedi. 

 


- İstanbul
Kısıtlama biter bitmez hırsızlık şoku yaşadı
Kısıtlama biter bitmez hırsızlık şoku yaşadı
Kısıtlama biter bitmez hırsızlık şoku yaşadı
Kısıtlama biter bitmez hırsızlık şoku yaşadı
Kısıtlama biter bitmez hırsızlık şoku yaşadı
Kısıtlama biter bitmez hırsızlık şoku yaşadı
Kısıtlama biter bitmez hırsızlık şoku yaşadı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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