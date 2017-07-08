Kışın Nüfusu 6 Bin'lerde Olan İlçe Yazları Günde 25-30 Bin Turisti Ağırlıyor

Rize'nin en önemli turizm merkezlerini bünyesinde barındıran Çamlıhemşin ilçesi kış aylarında nüfusu 6 binlerde olmasına karşın yaz aylarında günde ortalama 25-30 bin turist ağırlıyor.



İlçe özellikle Ayder Yaylası ile yerli ve yabancı turistlerin akınına uğruyor.



Konuyla ilgili açıklama yapan Çamlıhemşin Belediye Başkanı Osman Haşimoğlu, Ayder'in önemli bir turizm merkezi olduğunu belirterek "Ayder'e olan ilgi gittikçe artıyor. Biz bunun farkındayız. Bölge özellikle fırtına vadisinden başlayan ve Zil Kalesi'ne Ayder Yaylası'na buradan da Kaçkarlar'a uzanan bir önemli mekan. Buradan yöredeki sıra dağların tümüne ulaşmak mümkün. O yüzden bu potansiyel yüzdelik olarak sürekli artıyor ve artmaya devam edecek" dedi.



Yöreye son yıllarda çok sayıda Arap turistin ziyaret ettiğini kaydeden Haşimoğlu "Son yıllarda Ortadoğu'dan, Arabistan'dan bölgemize önemli bir ölçüde turist akını var ve bölgemizi ziyaret ediyorlar. Ortadoğu'dan gelen turistlerin önemli bir bölümü Rize'de havaalanının olmaması nedeni ile Trabzon üzerinden bölgeye geliyor. Sıcak iklimlerden gelen insanlar yaylaların havasını soluyor ve bu coğrafyada mutlu olduklarını gözlerimizle görüyoruz" diye konuştu.



Tüm bu güzelliklerin yanında bazı sıkıntılarla da boğuşmak zorunda kaldıklarını kaydeden Haşimoğlu, nüfus orantılı destek nedeni ile özellikle turizm yapılan ilçelerin mağduriyet yaşadığını söyledi. Haşimoğlu "İlçemizde yaşayan bir çok hemşehrimiz kış aylarında büyük şehirlerde veya il merkezinde yaşadığı için ikametleri ilçemiz dışında. Bu nedenle tabela nüfusumuz reel nüfusumuzu yansıtmıyor. Çamlıhemşin Belediyesi olarak ilçemizin sahip olduğu gerçek nüfusun tabelaya yansıması için çalışmalar yürütüyoruz. İşin çok daha önemlisi ülkemizin önde gelen ve ilimizin turizmde lokomotifi olan Ayder Yaylası ilçemiz sınırları içerisinde. Aynı zamanda ilçemiz sınırları içerisinde turizm yapılan bir çok bölgede mevcut. Turizm döneminde ilçemizde günlük yaklaşık olarak 25-30 bin kişiyi ağırlıyoruz. Bu yoğunlukta bir nüfusa hizmet vermek belediyemize önemli bir külfet yüklüyor" ifadelerini kullandı.



Haşimoğlu, kendileri gibi bir çok turistik belediyenin benzer sorunla karşı karşıya olduğunu belirterek, "Bu dengesizliğin düzeltilmesi için bizimde diğer belediyelerinde talepleri var. Konuyla ilgili bir çalışma yapıldığını da biliyoruz. Beklentimiz bizim durumumuzdaki belediyelerin farklı kaynaklar ile desteklenmesi. Bu destek ülkemiz turizmi açısından da önem arz etmektedir" şeklinde konuştu. - RİZE