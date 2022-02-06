Kışın güzelliklerini yansıtan Tunceli fotoğrafçıların uğrak yeri oldu

TUNCELİ (AA) - Kar altındaki Tunceli'nin tarihi alanları ile doğal güzellikleri, fotoğraf tutkunlarının uğrak yeri oldu.

Yaklaşık 3 bin rakımlı dağların arasında kurulu olan kent, el değmemiş doğası, tarihi mekanları ve kültürel zenginlikleriyle her mevsim görülmeye değer güzellikler sunuyor.

İlkbahar ve yaz aylarında çeşit çeşit açan çiçeklerle rengarenk olan kent, sonbaharda kızılın tonları, kışın ise kar örtüsüyle farklı bir görünüme kavuşuyor.

Su sporlarının yanı sıra trekking ve kamp etkinliklerine de elverişli olan kent, son yıllarda fotoğraf sanatçılarının da ilgisini çekiyor.

Haftalık turlarla farklı illerden kentte gelen fotoğrafçılar, kışın tüm güzellikleriyle yaşandığı kentin Pertek Kalesi, Munzur Vadisi Milli Parkı, Rabat Köprüsü, Munzur Gözeleri, Ağlayan Kayalar ile İn Delikleri gibi tarihi ve doğal güzelliklerini geziyor.

Kar kalınlığının yer yer 2 metreyi aştığı dağ köylerini de ziyaret eden fotoğrafçılar, besicilerin zorlu yaşamı, yöre insanı ve yaban hayatına dair çekimler yapıyor.

Kentin tanıtımına da katkı sunuyorlar

Çektikleri fotoğrafları sosyal medya hesaplarından paylaşan fotoğrafçılar, bu sayede kentin ülke ve dünya çapında tanınmasına katkı sağlıyor.

Selda Coşar, AA muhabirine, yaklaşık 7 yıldır hobi olarak fotoğrafçılık üzerine çalışmalar yaptığını belirtti.

Fotoğrafçılık sayesinde birçok yeri gezip gördüğünü anlatan Coşar, " Tunceli'ye Antalya'dan geldim. Uzun zamandan beridir gelmek istiyordum ve buraya ilk gelişim. Genelde Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi rotalarına çıkıyoruz." dedi.

Coşar, Tunceli'nin el değmemiş doğası ve samimi insanlarından etkilediğini belirterek, "Antalya'da kar yoktu fakat buraya gelince de bu kadar fazla kar beklemiyordum. Biraz adapte olmakta zorlandım ama güzel. Zaten Tunceli herkes tarafından bilinen bir yer. Tunceli de benim özellikle gelmek istediğim bir yerdi." ifadelerini kullandı.

Tunceli'nin karla kaplı halini de çok beğendiler

Fotoğrafçı İlknur Soyer ise Bursa'dan Tunceli'ye ikinci defa gezmeye geldiğini söyledi.

Tunceli'yi çok sevdiğini vurgulayan Soyer, "Ben buraya sonbaharda gelmiştim ama şimdi kışın çok daha farklı bir ortam var." dedi.

Serpil Aksoy da Tunceli'nin doğasıyla çok güzel bir il olduğunu ve herkesin gelip kenti gezmesi gerektiğini ifade etti.

Kentin tarihi ve doğal güzellikleriyle göz kamaştırdığını aktaran Aksoy, "Buranın dağları, ovaları ve insanları çok güzel. Her yer karla kaplanmış ve harika manzara fotoğrafları çektik. Çok güzel insanlarla birlikteyiz, buradaki insanlar bize yardımcı oluyorlar. Çok sıcak kanlı ve misafirperverler." diye konuştu.