Kısa süreliğine ücretsiz olan FIFA 22, Steam'de rekor kırdı

Her sene yeni bir oyunu ile karşımıza çıkan futbol simülasyon serisi Fıfa 22, geçtiğimiz günlerde 2 günlüğüne ücretsiz olacağı duyuruldu. Electronic Arts'ın Fıfa 22'yi Steam'de ücretsiz olduğunu duyurmasının ardından SteamDB verilerine göre Fıfa 22, son 48 saat içerisinde eş zamanlı oyuncu rekorunu kırdığı bildirildi.

FIFA 22 EŞ ZAMANLI OYUNCU REKORUNU KIRDI

PlayStation 4, Xbox X ve S Serisi, Xbox One, PlayStation 5, Nintendo Switch, Stadia, Microsoft Windows'ta oynanabilen Fıfa 22, Steam'de iki günlüğüne ücretsiz oldu ve Steam'de eş zamanlı oyuncu rekorunu kırdı. Geçtiğimiz haftalarda anlık olarak 80 bin kullanıcıya dayanan Fıfa 22, son 48 saatte 90,405 oyuncu ile rekorunu tazeledi.

FIFA 22 ÜCRETSİZ OLDU

Dijital oyun dağıtım platformu Steam'in oyun verilerini paylaşan site SteamDB, Fıfa 22'nin son iki gün içerisinde anlık olarak 90,405 oyuncuya ulaştığını bildirdi. Fıfa 22'nin ücretsiz oynama avantaj 21 Şubat saat 20:00'de sona erecek. Fıfa 22'yi oynamak için hala vaktiniz bulunmaktadır.

FIFA 22 SATIN AL

Ayrıca Fıfa 22, 23 Şubat tarihine kadar %67 indirim ile Steam mağazasında satılmaktadır. FIFA 22 Standart Sürümü 419,00 TL yerine 138,59 TL'ye satılıyor. Ultimate Launch Edition ise 559,00 TL'den 391,99 TL'ye satılıyor.