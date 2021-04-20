Kısa şortlu fotoğrafını paylaşan Serenay Sarıkaya, hayranlarını mest etti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kısa şortlu fotoğrafını paylaşan Serenay Sarıkaya, hayranlarını mest etti

Haberler.com / Damla Çelikli - Haberler | Magazin

Uzun süreli ekran diyetinin ardından yeni projesi için hazırlıklarını sürdüren Seranay Sarıkaya, sosyal medya hesabı Instagram'dan paylaştığı kısa şortlu fotoğrafı ile hayranlarını mest etti.

Cem Yılmaz ile olan ilişkisini sonlandırdıktan sonra adı geçtiğimiz günlerde Haldun Demirhisar ile aşk dedikodularına karışan Serenay Sarıkaya, bu kez sosyal medya paylaşımlarıyla gündeme geldi.

PAYLAŞIMI TAM NOT ALDI

Kısa şortu ve uzun çizmesi ile yaptığı kombinle ayna karşısına geçen Sarıkaya, paylaşımına "Şey mi dostum" notunu ekledi. Kısa süre içinde beğeni yağan paylaşım Sarıkaya'nın hayranlarından tam not aldı.

Kısa şortlu fotoğrafını paylaşan Serenay Sarıkaya, hayranlarını mest etti
Kısa şortlu fotoğrafını paylaşan Serenay Sarıkaya, hayranlarını mest etti
Kısa şortlu fotoğrafını paylaşan Serenay Sarıkaya, hayranlarını mest etti
Damla Çelikli
Haberler.com
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Hulusi Akar Faik Öztrak Ziya Selçuk Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Esra Erol Hande Erçel Acun Ilıcalı Kaan Yıldırım
Spor Ali Koç Arda Turan Cenk Tosun Bülent Uygun Oğuzhan Özyakup
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Bursa Ramazan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Kısa şortlu fotoğrafını paylaşan Serenay Sarıkaya, hayranlarını mest etti - Magazin Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 20.4.2021 20:20:05. #1.15#

title