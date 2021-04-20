Kısa şortlu fotoğrafını paylaşan Serenay Sarıkaya, hayranlarını mest etti

Uzun süreli ekran diyetinin ardından yeni projesi için hazırlıklarını sürdüren Seranay Sarıkaya, sosyal medya hesabı Instagram'dan paylaştığı kısa şortlu fotoğrafı ile hayranlarını mest etti.

Cem Yılmaz ile olan ilişkisini sonlandırdıktan sonra adı geçtiğimiz günlerde Haldun Demirhisar ile aşk dedikodularına karışan Serenay Sarıkaya, bu kez sosyal medya paylaşımlarıyla gündeme geldi.

PAYLAŞIMI TAM NOT ALDI

Kısa şortu ve uzun çizmesi ile yaptığı kombinle ayna karşısına geçen Sarıkaya, paylaşımına "Şey mi dostum" notunu ekledi. Kısa süre içinde beğeni yağan paylaşım Sarıkaya'nın hayranlarından tam not aldı.