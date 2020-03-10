Kısa film gösterimlerine ilçelerden yoğun ilgi Seyitgazi ve Han'da özellikle kadınlar etkinliğe büyük ilgi gösterirken, etkinlik sonrasında da kadın yönetmenler ile söyleşi gerçekleştiriliyor.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi ve Directed By Women Turkey iş birliği ile 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinlikleri kapsamında birbirinden önemli kadın yönetmenler ve çektikleri kısa filmleri ilçelerde vatandaşlar ile buluşuyor.

8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde farkındalık yaratmak amacıyla Büyükşehir Belediyesi ve Directed By Women Turkey iş birliği ile Speechless, Truth, Birthday, Fellowship, Rüyamda Ölü Gördüm gibi birbirinden özel kısa film, yönetmenleri ile birlikte Eskişehir'e geldi. Haller Gençlik Merkezi ve Eskişehir Osmangazi Üniversitesi'ndeki buluşmaların ardından ilçelere giden yönetmenler ve filmleri kadınlar tarafından büyük ilgi ile karşılandı. Seyitgazi Belediyesi Konuk Evi'nde Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Ayşe Ünlüce, Seyitgazi Belediye Başkanı Uğur Tepe, Alpu Belediye Başkanı Gürbüz Güller'in de katılımıyla gerçekleşen film gösterimlerine Seyitgazili kadınlar büyük ilgi gösterdi. Yönetmenleri Eskişehir'de ve ilçelerinde ağırlamaktan büyük mutluluk duyduklarını ifade eden Seyitgazi Belediye Başkanı Uğur Tepe, Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen'e kırsalda yaşayan kadınları da unutmadığı için teşekkür etti.

Han Belediyesi Düğün Salonu'nda gerçekleşen etkinlikte de Han Belediye Başkanı Erdal Şanlı yalnızca 8 Mart'larda değil, kadınların verdiği eşitlik mücadelesinin her zaman desteklenmesi gerektiğini belirtti. Etkinlik dolayısıyla Eskişehir Büyükşehir Belediyesi ve Directed By Women Turkey'e teşekkür eden Şanlı, Hanlı kadınlar için çalışmaya ve üretmeye devam edeceklerini belirtti.

Film gösterimleri sonrası yönetmenlere merak ettiklerini sorma fırsatı bulan Seyitgazli ve Hanlı kadınlar, ayrıca yaşadığı köyü eko turizm ile tanıştıran ve köylü kadınların ekonomik bağımsızlıklarını kazanıp güçlenmeleri için çalışan Bedriye Berber Engin ile de söyleşi gerçekleştirdi.

İlçelerde gerçekleştirilen söyleşilerin ardından, Eskişehirli kadınların Yaratıcı Yazarlık Kursundaki eserlerinin yer aldığı Mevsimler Sergisi'ni gezen kadınlara Prof. Dr. Yılmaz Büyükerşen adına çiçek hediye edildi.

Kaynak: Bültenler