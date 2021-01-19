Kısa çalışma ödeneği uzatıldı mı? İşten çıkarma yasağı uzatıldı mı?
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Kısa çalışma ödeneği uzatıldı mı? İşten çıkarma yasağı uzatıldı mı?

19.01.2021 11:48 | Son Güncelleme: 19.01.2021 11:52
Kısa çalışma ödeneği uzatıldı mı? İşten çıkarma yasağı uzatıldı mı?

Pandemi nedeniyle yeni eklenen İş Kanunu'na göre, işveren çalışanlarını pandemi süreci boyunca işten çıkaramayacak. Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre kısa çalışma ödeneği uzatıldı mı? İşten çıkarma yasağı uzatıldı mı? soruları açıklıyor.

Cumhurbaşkanlığı kararına göre Resmi Gazete, kısa çalışma ödeneği hakkında yeni bir duyuruda bulundu. Kısa çalışma ödeneği uzatılan çalışanlar, kısa çalışma ödeneği uzatıldı mı? İşten çıkarma yasağı uzatıldı mı? sorularını merak ediyor.

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Pandemi nedeniyle geçici olarak İş Kanunu maddeleri arasına eklenen 10. maddeye göre, 'iş veya hizmet sözleşmeleri, belirli haller dışında işveren dışında feshedilmesi' yasaklanmıştı. Resmi Gazete'de yayınlanan duyuruya göre, kısa çalışma ödeneği süresi 28 Şubat'a ertelendi. 17 Ocak itibariyle uzatılan kısa çalışma ödeneği 2 ay uzatılarak 28 Şubat tarihine, 31 Aralık olan kısa çalışma başvuru sürecini ise 31 Ocak 2021'e kadar uzatıldığını duyurdu.

Kısa çalışma başvuruları e-devlet üzerinden yapılırken, daha önce başvuran işyerlerinde kısa çalışmadan yararlanan çalışanları için ise başvuruda bulunamayacak. Kısa çalışma ödeneğinden yararlananlar,uzatma kapsamında yararlanmaya devam edecek.

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