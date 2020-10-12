Kısa çalışma ödeneği uzatıldı mı, devam ediyor mu? Nakdi ücret desteği ne zaman bitecek, hangi tarihte sona erecek?

Coronavirüs tedbirleri kapsamında İşleri durma noktasına gelen işyerlerine ve çalışanlara verilen destekler devam etmektedir. Kısa çalışma ödeneği nedir, devam ediyor mu, hangi tarihte sona erecek?

Coronavirüs tedbirleri kapsamında uzatılan kısa çalışma ödeneğiyle ilgili karar Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın iş feshi sınırlaması hakkında açıklama yapmasının ardından Resmi Gazete'de yayınlandı. Yeni karara göre, işten çıkarma yasağı, nakdi destek ödemeleri ve kısa çalışma ödeneği Aralık ayına kadar uzatıldı. İşte, işsizlik maaşı ve kısa çalışma ödeneceğinin sona ereceği tarihle ilgili ayrıntılar...

NAKDİ ÜCRET DESTEĞİ UZATILDI MI? NE ZAMAN BİTECEK?

1 Temmuz'a kadar kısa çalışma ödeneği ya da nakdi ücret desteğine başvurmuş olan işyerlerinin normal çalışma düzenine geçmeleri halinde bu destekten yararlanabilecekleri ifade edilmiştir. Ödemeler 31 Aralık tarihine kadar devam edecektir.

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, bahsedilen desteğin 1 Ağustos tarihi itibariyle devreye girdiğini belirterek, "Bugüne kadar yapılan başvurular sonucunda 159 bine yakın işverenimize 1.2 milyonu aşkın çalışan için yaklaşık 950 milyon lira tutarında prim mahsuplaşması yaparak normalleşme desteği sağladık" dedi.

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ NEDİR?

Genel ekonomik, sektörel, bölgesel kriz veya zorlayıcı sebeplerle işyerindeki haftalık çalışma sürelerinin geçici olarak en az üçte bir oranında azaltılması veya süreklilik koşulu aranmaksızın işyerinde faaliyetin tamamen veya kısmen en az dört hafta süreyle durdurulması hallerinde, işyerinde üç ayı aşmamak üzere sigortalılara çalışamadıkları dönem için gelir desteği sağlayan bir uygulamadır.

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİNDEN KİMLER FAYDALANABİLİR? BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

• İşverenin kısa çalışma talebinin iş müfettişlerince yapılacak inceleme sonucu uygun bulunması,

• Kısa çalışmaya tabi tutulan işçinin kısa çalışmanın başladığı tarihte çalışma sürelerini ve prim ödeme şartlarını sağlamış olması (Covid-19 etkisiyle yapılan kısa çalışma başvurularında, son 60 gün hizmet akdine tabi olmak kaydıyla son 3 yıl içinde 450 gün prim ödemiş olması),

• İş müfettişlerince yapılacak inceleme sonucu kısa çalışmaya katılacaklar listesinde işçinin bilgilerinin bulunması,

gerekmektedir.

Prim ödeme şartını sağlamadığı için kısa çalışma ödeneğine hak kazanamayanların daha önce çeşitli nedenlerle kesilmiş (yeni işe başlama vs.) son işsizlik ödeneği hak sahipliğinden varsa kalan süre kısa çalışma süresini geçmemek üzere kısa çalışma ödeneği olarak ödenir.

NAKDİ ÜCRET DESTEĞİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Ücretsiz izne çıkartılanların nakdi ücret desteğinden yararlanabilmesi için başvurular SGK'nın işveren sistemi üzerinden (https://uyg.sgk.gov.tr/IsverenSistemi) işverence yapılacak.

İşsiz kalanlar ise başvurularını İŞKUR'un internet sitesi üzerinden (https://esube.iskur.gov.tr) yapacaklar. İşsizlik maaşı çıkmayanlara doğrudan nakdi ücret desteği verilecek.