Kış turizmi merkezlerinden Erciyes'te jeotermal sondaj çalışması yapılacak
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Kış turizmi merkezlerinden Erciyes'te jeotermal sondaj çalışması yapılacak

Kış turizmi merkezlerinden Erciyes Dağı'nda, Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğünce (MTA) sıcak su kaynağı aranacak.

21.08.2020 20:18 | Son Güncelleme: 21.08.2020 20:23

Kış turizmi merkezlerinden Erciyes Dağı'nda, Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğünce (MTA) sıcak su kaynağı aranacak.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ile MTA Genel Müdürü Cengiz Erdem, Erciyes AŞ toplantı salonunda düzenlenen törende, Erciyes'te jeotermal sondaj çalışması yapılması için protokol imzaladı.

Ekim ayında başlayacak çalışmalar kapsamında 2200 metre derinliğe inebilen sondaj araçları sıcak su kaynağı arayacak.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, törende yaptığı konuşmada, protokolün hayırlı olmasını dileyerek, Kayseri'nin Erciyes Dağı ile şahlanacağını söyledi.

Erciyes'in karının, Kayseri'nin karı olacağını belirten Özhaseki, şöyle dedi:

"Erciyes'te yeni bir alan açılmış oluyor. Kayseri'nin ekonomisini etkileyecek ama sosyal hayatını da etkileyecek. Kayserimize hayırlı olsun. Sıcak suyu çıkardığımızda yaz ve kış turizmi açısından 12 ay dolu dolu bir Erciyes, milletimizin hizmetinde olacak. Tabii kendi dönemimde bu projeyi başlattım ve buraya kadar getirdim. Elimiz şimdi Memduh Abi'de. O atom karınca. Bırakmayacak, devam ettirecek, suyu da bulacak. Daha sonra yüksek irtifa merkezini de Allah'ın izniyle bitirecek. Burayı da şahlandıracak, taçlandıracak."

Büyükkılıç da Erciyes Dağı'nın turizm merkezi olma yolunda daha da iyi bir konuma geleceğine inandığını belirtti.

Kayseri için tarihi bir protokole daha imza attıklarını dile getiren Büyükkılıç, "Sayın Cumhurbaşkanımız doğal gazın müjdesini verdi ama biz de burada Kayseri'mizin bize göre doğal gazı olan termali ile ilgili bu müjdeyi paylaşıyoruz. Erciyes'e çok yakışacak. Kayseri'ye, bölgeye, Kapadokya'ya önemli bir açılım sağlar diye umuyor ve inanıyorum." diye konuştu.

Bu çalışmada Özhaseki'nin büyük desteği olduğunu söyleyen Büyükkılıç, şunları kaydetti:

"Bugün de çok şükür bunun imzasını atıyoruz. Kayserimiz önemli ama Erciyes çok daha önemli olmaya başladı. Burada dünya standartlarında olan kayak merkezimizin yanı sıra 12 ay hem sportif hem termal imkanlarla insanlara hizmet etmek için böyle bir çalışmaya imza atmış oluyoruz. İnşallah MTA'nın çok değerli genel müdürü ve ekibi kısa sürede hayata geçirecektir, bizleri sevindirecektir."

MTA Genel Müdürü Cengiz Erdem de Türkiye'nin jeotermal konusunda dünyada 4'üncü sıraya çıktığını, Avrupa'da ise ilk sırada bulunduğunu belirterek, "İnşallah bu başarıyı ekim ayı içinde çalışmalara başlayacağımız Erciyes'te de gösteririz." dedi.

Törene, Vali Şehmus Günaydın, AK Parti Kayseri Milletvekili İsmail Tamer, Erciyes AŞ Genel Müdürü Murat Cahid Cıngı ve MTA Teftiş Kurulu Başkanı Osman Erkan da katıldı.

Kış turizmi merkezlerinden Erciyes'te jeotermal sondaj çalışması yapılacak

Kaynak: AA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Herkes bu sorunun cevabını merak ediyor! İşte 320 milyar metreküp doğal gazın ekonomik değeri Ekonomi
Herkes bu sorunun cevabını merak ediyor! İşte 320 milyar metreküp doğal gazın ekonomik değeri
Dürüstlüğüyle gönülleri fetheden temizlik işçisinin kredi borcu kapatıldı Yaşam
Dürüstlüğüyle gönülleri fetheden temizlik işçisinin kredi borcu kapatıldı
Türkiye, Karadeniz'de doğal gaz bulmanın sevincini yaşarken HDP'li Paylan: Yalnızca ara gazı verir Politika
Türkiye, Karadeniz'de doğal gaz bulmanın sevincini yaşarken HDP'li Paylan: Yalnızca ara gazı verir
Dünyaca ünlü sahilde 'röntgen' iddiası! Öfkeli kalabalık şüpheliyi linç etti 3. Sayfa
Dünyaca ünlü sahilde 'röntgen' iddiası! Öfkeli kalabalık şüpheliyi linç etti
Yabancı uyruklu kadın, ünlü iş adamının evinde ölü bulundu 3. Sayfa
Yabancı uyruklu kadın, ünlü iş adamının evinde ölü bulundu
Silifkeliler, Cumhurbaşkanı'nın müjdesini davul eşliğinde göbek atarak kutladı Ekonomi
Silifkeliler, Cumhurbaşkanı'nın müjdesini davul eşliğinde göbek atarak kutladı
Türkiye'nin Karadeniz'deki doğal gaz keşfi Rusya'da geniş yankı uyandırdı
Türkiye'nin Karadeniz'deki doğal gaz keşfi Rusya'da geniş yankı uyandırdı
Bilim Kurulu Üyesi Hasan Tezer, artan koronavirüs vakaları sonrası sokak kısıtlaması sinyali verdi
Bilim Kurulu Üyesi Hasan Tezer, artan koronavirüs vakaları sonrası sokak kısıtlaması sinyali verdi
Erdoğan'ın doğal gaz müjdesinin ardından Mansur Yavaş kutlama mesajı paylaştı
Erdoğan'ın doğal gaz müjdesinin ardından Mansur Yavaş kutlama mesajı paylaştı
CHP Grup Başkanvekili Engin Altay'dan Erdoğan'ın müjdesine yorum: Güzel bir haber aldık
CHP Grup Başkanvekili Engin Altay'dan Erdoğan'ın müjdesine yorum: Güzel bir haber aldık
Tarihi keşfin ardından Türkiye en fazla doğal gaz rezervine sahip 32. ülke konumuna geldi
Tarihi keşfin ardından Türkiye en fazla doğal gaz rezervine sahip 32. ülke konumuna geldi
Diyarbakır'daki pandemi hastanesinin gece çekilen fotoğrafı salgının boyutunu ortaya koydu
Diyarbakır'daki pandemi hastanesinin gece çekilen fotoğrafı salgının boyutunu ortaya koydu
Hayvancılıkla geçimini sağlayan köylülerin bütün emekleri bir gecede yok oldu
Hayvancılıkla geçimini sağlayan köylülerin bütün emekleri bir gecede yok oldu
Karadeniz'de doğal gaz müjdesinden sonra İmamoğlu'ndan ilk paylaşım: Ülkemizin gücünü artırmasını temenni ediyorum
Karadeniz'de doğal gaz müjdesinden sonra İmamoğlu'ndan ilk paylaşım: Ülkemizin gücünü artırmasını temenni ediyorum
Düğün konvoyuna çarpıp zincirleme kazaya sebep olan kamyon sürücüsü, damadın saldırısına uğradı
Düğün konvoyuna çarpıp zincirleme kazaya sebep olan kamyon sürücüsü, damadın saldırısına uğradı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı 'Karadeniz'de doğal gaz bulduk' müjdesine MHP'den ilk tepki
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı "Karadeniz'de doğal gaz bulduk" müjdesine MHP'den ilk tepki
Tekstil fabrikasında 155 işçinin 43'ünde koronavirüs tespit edilince çalışanlar karantina altına alındı
Tekstil fabrikasında 155 işçinin 43'ünde koronavirüs tespit edilince çalışanlar karantina altına alındı
Erdoğan'ın müjdesinin ardından gözler altın ve dolarda! İşte son durum
Erdoğan'ın müjdesinin ardından gözler altın ve dolarda! İşte son durum
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın doğal gaz müjdesi dünya basınında! New York Times'tan 'Yeni bir dönem' vurgusu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın doğal gaz müjdesi dünya basınında! New York Times'tan "Yeni bir dönem" vurgusu
Son Dakika: Depremden etkilenen Elazığ ve Malatya'da elektrik ve doğal gaz faturaları 3 ay ertelenecek
Son Dakika: Depremden etkilenen Elazığ ve Malatya'da elektrik ve doğal gaz faturaları 3 ay ertelenecek
Arabanın lastiğini patlatan hırsızlar, yardım etme bahanesiyle sürücünün 130 bin lirasını çaldılar
Arabanın lastiğini patlatan hırsızlar, yardım etme bahanesiyle sürücünün 130 bin lirasını çaldılar
Dronla aranan kayıp alzheimer hastası yaşlı kadın zeytinlikte ortaya çıktı
Dronla aranan kayıp alzheimer hastası yaşlı kadın zeytinlikte ortaya çıktı
Didem Soydan, transparan kıyafetiyle çekim yaptı! Frikik vermekten kurtulamadı
Didem Soydan, transparan kıyafetiyle çekim yaptı! Frikik vermekten kurtulamadı
Pres makinesine başını sokarak intihar etti
Pres makinesine başını sokarak intihar etti
Tatil cenneti Marmaris'in sokaklarını aç kalan domuz sürüleri işgal etti
Tatil cenneti Marmaris'in sokaklarını aç kalan domuz sürüleri işgal etti
Bikinisinin üzerine 4 milyon TL'lik pırlanta takı takan Selin Ciğerci göz kamaştırdı
Bikinisinin üzerine 4 milyon TL'lik pırlanta takı takan Selin Ciğerci göz kamaştırdı
Vefat eden Defne Joy Foster için yıllar önce 'Su testisi su yolunda kırılır' diyen Hıncal Uluç pişman oldu
Vefat eden Defne Joy Foster için yıllar önce "Su testisi su yolunda kırılır" diyen Hıncal Uluç pişman oldu
Ünlü oyuncu Selen Seyven sessiz sedasız evlendi
Ünlü oyuncu Selen Seyven sessiz sedasız evlendi
Bayern Münih, UEFA kulüpler sıralamasında Real Madrid'i geçip zirveye oturdu
Bayern Münih, UEFA kulüpler sıralamasında Real Madrid'i geçip zirveye oturdu
Photoshopla göbeğini sansürleyen Pınar Altuğ, bikinili görüntülendi
Photoshopla göbeğini sansürleyen Pınar Altuğ, bikinili görüntülendi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ziya Selçuk Angela Merkel Meral Akşener Süleyman Soylu Devlet Bahçeli
Magazin Oğuzhan Koç Onur Saylak Demet Akalın Sertab Erener
Spor Ali Koç Can Bartu Mustafa Cengiz Oğulcan Çağlayan Mert Hakan Yandaş
Daha Fazla Fatih Bakan Doğalgaz Karadeniz
Şu an buradasınız: Kış turizmi merkezlerinden Erciyes'te jeotermal sondaj çalışması yapılacak - Kayseri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 21.8.2020 20:26:32. #1.14#
title