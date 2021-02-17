Kış sezonunun aksesuar trendleri belli oldu

Hazır giyim markası DeFacto, 2021 kış sezonunun öne çıkan aksesuar trendlerini açıkladı. Kış günlerinin tamamlayıcıları arasında; fularlar ve şapkalar, zincir detaylı çantalardan ikili kemerlere kadar birçok ürün bulunuyor.

Kış döneminin en vazgeçilmezi şüphesiz ki aksesuarlar. Bel çantalarından kemerlere, 2021 Kış sezonunun öne çıkan aksesuar trendleri sıralandı. DeFacto tarafından yapılan açıklamada, "Kadın koleksiyonunda yer alan tasarımlar sade ve şık temalarıyla çağdaş, modern kadının stiline cevap veriyor. Koleksiyonda zincir detaylı çantalardan ikili kemerlere, farklı desenlerdeki fularlardan sneakerlara kadar birçok alternatif, sezonun tarzını yansıtıyor. Klasik ve spor model ayakkabılar, atkılar, çantalar, kemerler ve daha bir sürü çeşit erkek aksesuarları Defacto'nun 2021 Kış Erkek Koleksiyonu'nda yerini alıyor" denildi.

Bel çantaları ve muhtelif çeşitteki aksesuarların, siyah, beyaz ve bej rengi alternatifleriyle sunulduğu ifade edildi. DeFacto'nun Kış koleksiyonunda yer alan aksesuarların markanın internet sitesinde, mobil uygulamasında ve mağazalarda bulunabileceği belirtildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı