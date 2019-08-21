Kış için "Buğday" kaynatma zamanı

21.08.2019 10:39

Tunceli'nin Çemişgezek ilçesinde kış hazırlıkları kapsamında "Buğday" kaynatma işlemi başladı.Kaynayan buğdaylar kurutulduktan sonra değirmenlerde işlenerek bulgur haline getiriliyor.

İlçeye bağlı Sakyol köyünde bir araya gelen kadınlar, kış hazırlıkları kapsamında imece usulü çalışma yapıyor. Kadınlar bu kapsamda buğday kaynatma işlemine başladı. İmece usulü yıkanan buğdaylar, kazanlarda uzun süre kaynatılarak, yenebilecek kıvama gelmesiyle bir kısmı geleneksel olarak kaselerde komşulara dağıtılıyor. Daha sonra dam ve düzlük alanlarda brandaların üzerine serilen buğday kurutuluyor. Kuruyan buğdaylar değirmenlere götürülerek bulgur halinde kışın tüketilmesi için hazır hale getiriliyor.

Bulgur kaynatmanın köylerinde tatlı bir telaşa dönüştüğünü aktaran yöre sakinlerinden Serpil Dursun, "Ben Çemişgezek Sakyol köyünde yaşıyorum. Her yıl Ağustos ayında buğday haşlıyoruz. Önce buğdayı eleyip yıkıyoruz. Daha sonra kazanlara koyup kaynatıyoruz. Kıvamına eriştikten sonra brandalara seriyoruz. Kuruyan buğdayları ayıklamamızın ardından değirmene gönderiyoruz. Biz buğday kaynatma işlemini yaparken çocuklarda kaynayan buğdayın arasına yumurta gömerek pişirirken bizlerde yanan ateşin közünde biber ve patlıcan da pişiriyoruz. Yorucu ama bir o kadar da keyifli gün geçiriyoruz" dedi. - TUNCELİ

Kaynak: İHA