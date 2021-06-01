/yeniden/ Kış hizmeti sonlandırıldı, otelden çıkarılanlar kalacak yer arıyor
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/yeniden/ Kış hizmeti sonlandırıldı, otelden çıkarılanlar kalacak yer arıyor

Demirören Haber Ajansı / Murat Deliklitaş - Haberler | Güncel

FARKLI nedenlerle evsiz kalan 40 kişi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nce kış dönemini geçirmeleri için yerleştirildikleri oteldeki süreleri dolunca yeniden sokakta kaldı.

FARKLI nedenlerle evsiz kalan 40 kişi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nce kış dönemini geçirmeleri için yerleştirildikleri oteldeki süreleri dolunca yeniden sokakta kaldı. Gülnur Hançer, kendilerine yeni bir kalacak yer gösterilmesini isterken, İBB tarafından yapılan açıklamada, evsizlere yönelik uygulanan 'Kış Hizmetleri'nin sonlandırıldığı bildirildi.

İBB Sosyal Hizmetler Müdürlüğü tarafından kış dönemini geçirmeleri için Kasımpaşa'daki bir otele yerleştirilenler, havaların ısınmasıyla birlikte otelden çıkmak zorunda kaldı. 5 aydır kaldıkları otelden çıkmaları istenilen 40 kişi, çok sayıda yetkiliye ulaştıklarını ancak yanıt alamadıklarını iddia etti.

Otelde ailesiyle kalan Gülnur Hançer, "Bizi kasım ayında, ev sahibi dışarı attı.Büyükşehir Belediyesi bizi buraya yerleştirdi. Beş aydır bu otelde kalıyordum.Yaz geldi diyorlar. Gidecek yerim yok" dedi.Otelde kalan herkesin mağdur olduğunu iddia eden Fatma Karaca da "Yaklaşk altı aydır İstanbul'dayım. Eşim rahatsız. Sağlık problemleri var. Benim yüzde 90 engelli raporum var" diye konuştu.

OTELDE KALANLARIN HEPSİNİ SOKAĞA ATIYORLAREv sahibi tarafından sokağa atıldıktan sonra otele yerleştirildiğini ifade eden Nazlı Tümkaya ise, "Beş ay önce ev sahibi, 4 çocuğumla birlikte sokağa attı. Belediyeye gittim, zabıtalar 2 çocuğumla birlikte beni buraya getirdi. Biri üç, biri dokuz yaşında iki çocuğum da yurtta kalıyor. Parkta ya da camide mi kalmamız gerekiyor?" şeklinde konuştu.65 yaşındaki Sema Özdoğu da "Biz şimdi parklarda mı yatalım bu soğukta. Evsizim, dışarılarda kalıyorum" dedi

İBB: KIŞ HİZMETLERİ SONLANDIRILDIKonuyla ilgili İBB'den yapılan açıklamada ise şöyle denildi: "Her yıl kış aylarında Darülaceze Müdürlüğü tarafından evsiz vatandaşlara yönelik barınma hizmeti verilmektedir. Pandemi sürecinde de Darülaceze Müdürlüğü tarafından kış hizmetleri kapsamında barınma hizmeti sunulmuştur. Sosyal Hizmetler Müdürlüğü, hizmet sunumu sırasında Darülaceze Müdürlüğü'ne destek olmuş, kapasite doluluğu veya farklı cinsiyetten bireylerin olduğu ailelerde, aile bireylerinin ayrılmaması, tek çatı altında barınma hizmetinden faydalanabilmesi için otel ücretinin ödenmesi yöntemi ile kış hizmetlerine destek olunmuştur. Ancak hava sıcaklıklarının artması nedeni ile İBB kış hizmetleri sonlandırılmıştır. Bu nedenle  tesisler ile benzer şekilde otellerde verilen barınma hizmeti de ailelere 2 gün öncesinde bilgi verilerek tamamlanmıştır."

 


- İstanbul
/yeniden/ Kış hizmeti sonlandırıldı, otelden çıkarılanlar kalacak yer arıyor
/yeniden/ Kış hizmeti sonlandırıldı, otelden çıkarılanlar kalacak yer arıyor
/yeniden/ Kış hizmeti sonlandırıldı, otelden çıkarılanlar kalacak yer arıyor
/yeniden/ Kış hizmeti sonlandırıldı, otelden çıkarılanlar kalacak yer arıyor
/yeniden/ Kış hizmeti sonlandırıldı, otelden çıkarılanlar kalacak yer arıyor
/yeniden/ Kış hizmeti sonlandırıldı, otelden çıkarılanlar kalacak yer arıyor
/yeniden/ Kış hizmeti sonlandırıldı, otelden çıkarılanlar kalacak yer arıyor
/yeniden/ Kış hizmeti sonlandırıldı, otelden çıkarılanlar kalacak yer arıyor

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Murat Deliklitaş

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