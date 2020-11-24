Kış aylarında giyilebilecek en güzel tesettür kaban modelleri

Tesettür dış giyimde kabanlar kış mevsimlerinin vazgeçilmez ürünlerindendir. Kabanlar ve montlar soğuk havalara karşı bizleri oldukça korumaktadır. Bu bakımdan sonbahar ve kış mevsimlerinde dış giyim olarak kabanlar tercih edilir.

Tesettür giyimde hanımlar genellikle şık bir görünüme sahip olan, kendi tarzlarını yansıtır ve sıcak tutan kabanlar tercih etmektedir. Bu tesettür kabanlar modadan ziyade dini inanca hitap edeceği için vücut hatlarını belli etmeyecek şekilde modellenmektedir. Yediden yetmişe her yaşa ve her bedene uygun tesettür kaban modelleri mevcuttur. Şimdi birbirinden güzel kaban modelleri nelerdir hep birlikte inceleyelim.

TESETTÜR DIŞ GİYİM KABAN MODELLERİ NELERDİR?

Tesettür dış giyimde birçok kaban modeli mevcuttur. Bunların başında tesettürlü hanımlar tarafından tercih edilen en popüler kaban modeli kaşe tarzı kabanlardır. Kaşe kabanlar hemen hemen her kış mevsimi farklı renk seçenekleriyle, kurdeleleri, düğmeli ve kemerli versiyonlarıyla moda olmuştur. Örneğin her sene modacılar muhakkak kaşe kabanlara tasarımlarında yer vermiştir.

Renklerde ise geçtiğimiz sezon tesettür kabanlarda en çok lacivert, kahverengi ve krem rengi tercih edilmişti. 2020 sezonunda da yeşil, kiremit ve toprak rengi tonları daha fazla tercih edilmektedir. Tesettür kaban seçimi yapılırken diğer tesettür giyimlerle uyum halinde olmasına dikkat edilir. Güzel bir kombin yapmak istiyorsanız kumaşına, renklerine vb. özelliklerine bakarak seçim yapabilirsiniz.

TESETTÜR KABAN SEÇİMİ YAPARKEN NELERE DİKKAT EDİLMELİ?

Tesettür kaban seçimi yapılırken dikkat edilmesi gereken bazı hususlar vardır. Bunlardan en önemlisi ise kabanın gerçek anlamda görevini yapmasıdır. Yani seçilecek kaban kişiyi soğuktan korumalıdır. İlk öncelik bu olmalıdır. Bu bakımdan kaban ve montlarda içi tüylü olan modeller tercih edilmelidir. Ek olarak kabanlarda farklı seçeneklerde bulunmalı. Mesela fazla cepler, yağmurdan korunmak için şapkalı modelleri ve kemer gibi detaylar kabanda yer alabilir. Soğuk havalarda, yağmurlu ve karlı havalarda su geçirmeyen yani su tutmaz kabanlar tercih edilmelidir.

Seçilecek olan tesettür kabanlar kolay temizlenebilir ve sağlam kumaşta olmalıdır. Özellikle dış giyim olduğu için kumaşı yırtılacak cinsten olmamalıdır. Sağlam bir kumaşta tercih edilmelidir. Ayrıca hareket etmeyi zorlaştırmaması adına çok kalın kumaşlar da tercih edilmemelidir. Yani kısaca kaban seçerken ne çok kalın ne çok ince kumaş tercih edilir. En ideal kumaşı kendi türümüze göre belirlemeliyiz. Ayrıca tesettürlü hanımlar dini inanç gereği vücut hatlarını belli edecek olan kaban çeşitlerini tercih etmemelidir. Bunun yerine vücut hatlarını belli etmeyen daha büyük kabanlar tercih edilebilir.