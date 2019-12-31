Kırşehirli saz üreticisi İnce, 2019 yılında 60 saz üretti

31.12.2019 14:03 | Son Güncelleme: 31.12.2019 14:08

Muharrem ve Neşet Ertaş'ın şehri Kırşehir'de saz üretim atölyesi açan Levent İnce, 2019 yılında 60 saz üretti. 2020 için hedefi ise üretimi iki katına çıkartmak.



Saz üretiminin yanı sıra tamir ve bakımlarını da yapan İnce, 2020 yılı için geliştirecekleri proje ile atölye sayısını çoğaltmayı ve bozlak memleketinde istihdam oluşturmayı hedefliyor. 2020 yılının güzelliklerle dolu olacağını ifade eden saz üreticisi İnce, "2019 Yılında 60 kadar saz üretimi yaptık. 2020 yılı için ise üretimin 2 katına çıkmayı hedefliyoruz. Saz yapımının yaygınlaşması için bazı çalışmalarımız ve projelerimiz olacak" dedi.



İşini severek yapan insanların üretim yapacaklarını da belirten İnce, "İşimi severek yapıyorum. Sevdiğim işi yapıyorum. İşini severek yapan insanların varlığı sektöründe ayakta kalmasını sağlayacak. Üretim ve ekonomi sen ne kadar çalışırsan o kadar iyi olur. Çalışıp ürettikçe ekonomi de iyileşir" diye konuştu.



Abdal geleneğinden gelen sanatçıların masrafları da saz yapım atölyesi ile düştü



Abdal geleneğinin temsilcilerinden Kemancı Vedat Öz, saz yapım atölyesinin Kırşehir'de varlığı ile masraflarının da düştüğünü şöyle anlattı:



"Abdalın yeni yıldan beklediği Kırşehir'e, UNESCO ile beraber sahip çıkılması ve büyüklerimizden istediğimiz alanımızda iş imkanları, geleceğimiz şayet müzikle olacaksa bunun için geleneğin temsilcilerine fırsatlar verilmesi. Sazların Kırşehir'de yapımının yanı sıra tamir ve bakımları abdal geleneği temsilcilerine de büyük oranda kolaylık sağladı."



Neşet Ertaş, Muharrem Ertaş, Çekiç Ali ve Hacı Taşan gibi bozlak ustası ve halk ozanlarıyla dünyaya yayılan Kırşehir'in Abdal müziğinin, UNESCO, Şehirler Ağı'na müzik dalında dahil olduğu bildirilmesi sonrası ise geleneğin temsilcilerinde büyük bir heyecan oluşturdu. - KIRŞEHİR

Kaynak: İHA