Kırşehirli hayırsever kadınlar yöresel "çığırtma" böreği satarak öğrencilere burs sağlıyor
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Kırşehirli hayırsever kadınlar yöresel "çığırtma" böreği satarak öğrencilere burs sağlıyor

Kırşehirli hayırsever kadınlar yöresel 'çığırtma' böreği satarak öğrencilere burs sağlıyor
Anadolu Ajansı / Abdullah Yıldız - Haberler | Güncel

Türkiye Yardım Sevenler Derneği Kırşehir Şubesi yöneticisi emekli kadınlar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde ara verdikleri hayır işlerine normalleşme döneminde yeniden başladı.

Türkiye Yardım Sevenler Derneği Kırşehir Şubesi yöneticisi emekli kadınlar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde ara verdikleri hayır işlerine normalleşme döneminde yeniden başladı.

Ahi Çarşısı yanındaki Kadın Emek Pazarı'nda çığırtma yapıp dağıtan emekli kadınlar, elde edilen gelirle de gelecek yıl için öğrencilere burs parası topluyor.

Şube Başkanı Nurten Büyüksaraçoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, yazın Kadın Emek Pazarı'nda kışın ise Kırşehir Valisi İbrahim Akın'ın yardımıyla temin ettikleri dernek evinde hayır çalışmalarını sürdürdüklerini söyledi.

Dernek olarak Kovid-19 salgını öncesinde 70-80 öğrenciye burs sağladıklarını, sıkıntılı süreçte buna ara vermek zorunda kaldıklarını vurgulayan Büyüksaraçoğlu, normalleşme ile yeniden el ele verdiklerini dile getirdi.

Yöresel lezzet çığırtma ile vatandaşların hayır yaptığını anlatan Büyüksaraçoğlu, şunları kaydetti:

"Kırşehir'imizin yöresel yiyeceği olan çığırtmamızı tanıtalım dedik, herkes bilsin ve tatsın istedik. Biz bunu hayır çığırtmasına döndürdük. Çığırtma yaptırmak isteyenler bize müracaat ediyorlar. Belirli bir miktar bağış yapıyorlar. Biz de burada sacımızla, oklavamızla, hamurumuzla açıyoruz, çarşımızın içinde herkese dağıtılıyor. Hayır yapanın geçmişlerinin ruhu için yeniliyor. Kırşehirliler hayır yapmayı seviyorlar. Biz böylece hayır işini daha da çoğaltalım istedik. O kadar çok müracaat var ki neredeyse yetişemeyeceğiz. İnşallah bunu bütün bir yaz boyunca devam ettireceğiz. Kışın da istenirse Sayın Valimizin bize tutmuş olduğu evimizde hayır işini yürüteceğiz."

Derneğe bağışta bulunan Beyhan Tabak da İstanbul'da yaşadığını, anne ve babasının Kırşehir'de vefat ettiğini anlatarak, "Bugün annemin ölüm seneidevriyesi. Böyle bir hayır olduğunu öğrendik. Ailemizin diğer büyükleri ve anne babamız için hayır yapalım istedik. Ben de buna bir katkıda bulunayım istedim. Ruhları şad olsun. Çok güzel bir yardımlaşma. Ben de bu şekilde onlara yardım ediyorum ve mutlu oluyorum." dedi.

Yöresel çığırtma böreğinden tadan Zeynep Çiçek de Kırşehir'e her geldiklerinde Kadın Emek Pazarı'ndaki hayırsever kadınların yanına uğradığını dile getirerek, "Kadınların böyle bir dayanışma içinde olması çok güzel. Hem halkımıza yararlı hem de hayırseverlere mutluluk veriyor. Bugün yapılan çığırtmalar da açıkçası çok güzel olmuş." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Yıldız

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