Kırşehir Vefa Destek Grubu çalışmalarını sürdürüyor Kırşehir Vefa Destek Grubu'nun, 65 yaş üstü vatandaşlara yönelik desteği devam ediyor.

Kırşehir Vefa Destek Grubu'nun, 65 yaş üstü vatandaşlara yönelik desteği devam ediyor.

Kırşehir Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, Kırşehir Valiliği'nin koordinasyonunda farklı kurumlardan oluşturulan ekiplerle ihtiyaç sahibi ailelere, kronik rahatsızlığı olanlara ve 65 yaş üstü yaşlılara yönelik destek ve yardımların devam ettiği belirtildi.

Müdürlüğün Vefa Sosyal Destek Grubunun yürütücü ekibine 13 kişi, hizmet ekibine 5 kişi ve 4 araç ile destek verdiği ifade dilen açıklamada, şunlar aktarıldı:

"Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü personelimiz çağrı merkezinde görevlendirilmiştir. 112, 155 ve 156 numaralı telefonlar üzerinden çağrı merkezine iletilen talepler Vefa İletişim Merkezleri tarafından alınıp sahada görevli Emniyet Müdürlüğü, Kırşehir Belediyesi, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı ile İl Müdürlüğümüz ekiplerince karşılanmaktadır. Kurumumuz, sosyal devlet yapısı gereği bu büyük hizmete yürütücü ekipte 13 kişi ile hizmet ekibinde 5 kişi ve 4 araç ile destek vermektedir.

Valiliğimiz koordinasyonunda yürütülen Vefa Sosyal Destek Programında büyüklerimize hizmet ediyoruz."

Kaynak: AA