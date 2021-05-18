Kırşehir Valisi İbrahim Akın'a Sosyal Güvenlik Haftası ziyareti

Sosyal Güvenlik Kurumu Kırşehir İl Müdürü Hacı Mehmet Akdeniz, Sosyal Güvenlik Haftası dolayısıyla Vali İbrahim Akın'ı ziyaret etti.

Sosyal Güvenlik Kurumu Kırşehir İl Müdürü Hacı Mehmet Akdeniz, Sosyal Güvenlik Haftası dolayısıyla Vali İbrahim Akın'ı ziyaret etti.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, ziyarette konuşan Akın, toplumda sosyal güvenlik bilincinin oluşmasına katkı sağlamak amacıyla her yıl mayıs ayı içerisinde Sosyal Güvenlik Haftası etkinlikleri düzenlendiğini belirtti.

Toplumun her kesimi ile temas eden sosyal güvenlik teşkilatının çok önemli görevleri yerine getirdiğini vurgulayan Vali Akın, şöyle devam etti:

"Sosyal Güvenlik Haftası'nda, kurumu paydaşlarına tanıtmak, sosyal güvenlik reformunu anlatmak ve sosyal güvenliğin öneminin toplumumuzun tüm bireyleri tarafından bilinmesini sağlamak amacıyla bilgilendirme faaliyetleri yapılmaktadır. Aynı zamanda bu sayede vatandaşlarımız da hak ve yükümlülükleri konusunda bilgilendirilmektedir. Bu vesileyle, Sosyal Güvenlik Haftası'nı kutluyor, teşkilat mensuplarına çalışmalarında başarılar diliyorum."

Hacı Mehmet Akdeniz de Sosyal Güvenlik Haftası etkinlikleri hakkında Vali Akın'a bilgi verdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Yıldız