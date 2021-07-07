Kırşehir Ulusal Müzik Çalıştayı'nda bozkırın tezenesi Neşet Ertaş'ın mezarı ziyaret edildi

Kırşehir Ulusal Çalıştayı'na katılan konuklar ve Abdal geleneğinden gelen mahalli sanatçılar, bozkırın tezenesi Neşet Ertaş'ın mezarını ziyaret ederek karanfil bıraktı.

Kırşehir Ulusal Çalıştayı'na katılan konuklar ve Abdal geleneğinden gelen mahalli sanatçılar, bozkırın tezenesi Neşet Ertaş'ın mezarını ziyaret ederek karanfil bıraktı.

Neşet Ertaş Kültür ve Sanat Merkezi'nde iki gün sürecek çalıştay için kente gelen katılımcılar, Bağbaşı Mezarlığı'ndaki bozlak ustasının mezarını ziyaret etti.

Karanfil bırakarak dua okuyan katılımcılar, daha sonra çalıştaydaki programlarına devam etti.

Ziyarete, Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erol Parlak, farklı üniversitelerden gelen akademisyenler ve UNESCO Somut Olmayan Kültürel Mirasın Korunması Sözleşmesi çerçevesinde Kültür ve Turizm Bakanlığından "Yaşayan İnsan Hazineleri" ödülü alan Abdal davul ustası Adem Göçer katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Yıldız