Kırşehir Ulusal Müzik Çalıştayı'nda bozkırın tezenesi Neşet Ertaş'ın mezarı ziyaret edildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kırşehir Ulusal Müzik Çalıştayı'nda bozkırın tezenesi Neşet Ertaş'ın mezarı ziyaret edildi

Kırşehir Ulusal Müzik Çalıştayı'nda bozkırın tezenesi Neşet Ertaş'ın mezarı ziyaret edildi
Anadolu Ajansı / Abdullah Yıldız - Haberler | Güncel

Kırşehir Ulusal Çalıştayı'na katılan konuklar ve Abdal geleneğinden gelen mahalli sanatçılar, bozkırın tezenesi Neşet Ertaş'ın mezarını ziyaret ederek karanfil bıraktı.

Kırşehir Ulusal Çalıştayı'na katılan konuklar ve Abdal geleneğinden gelen mahalli sanatçılar, bozkırın tezenesi Neşet Ertaş'ın mezarını ziyaret ederek karanfil bıraktı.

Neşet Ertaş Kültür ve Sanat Merkezi'nde iki gün sürecek çalıştay için kente gelen katılımcılar, Bağbaşı Mezarlığı'ndaki bozlak ustasının mezarını ziyaret etti.

Karanfil bırakarak dua okuyan katılımcılar, daha sonra çalıştaydaki programlarına devam etti.

Ziyarete, Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erol Parlak, farklı üniversitelerden gelen akademisyenler ve UNESCO Somut Olmayan Kültürel Mirasın Korunması Sözleşmesi çerçevesinde Kültür ve Turizm Bakanlığından "Yaşayan İnsan Hazineleri" ödülü alan Abdal davul ustası Adem Göçer katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Yıldız

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Murat Kurum Fahrettin Koca Mustafa Destici Numan Kurtulmuş
Magazin Tarkan Sezen Aksu Acun Ilıcalı İbrahim Tatlıses
Spor Salih Uçan Arda Turan Mostafa Mohamed Younes Belhanda Taylan Antalyalı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Kırşehir Ulusal Müzik Çalıştayı'nda bozkırın tezenesi Neşet Ertaş'ın mezarı ziyaret edildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 7.7.2021 17:24:25. #1.14#

title