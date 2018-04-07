Kırşehir Tso Seçimleri

Kırşehir Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) meclis üyesi seçimlerini, mevcut Oda Başkanı Selahattin Ekicioğlu'nun listesi kazandı.

TSO Konferans Salonu'nda yapılan seçimlerde Ekicioğlu'nun hazırladığı turuncu liste ile Zafer Çam, Nuri Bahçeci, Yıldırım Aslan, Hasan Eraslan'ın desteklediği beyaz liste yarıştı.

Oda kayıtlı bin 50 üyenin oy kullandığı seçimde, 27 üyeli meclisin 25'ini Ekicioğlu'nun hazırladığı liste kazandı. Karşı liste ise 2 meclis üyesi çıkardı.

Selahattin Ekicioğlu, seçimin ardından AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu seçimin kaybedenin olmadığını ifade ederek, Kırşehir'in kazandığını söyledi.

Rakip gruba, demokratik bir seçim olmasına katkı sundukları için teşekkür ettiğini ifade eden Ekicioğlu, şunları kaydetti:

"Meclis üyesi seçimlerimizi tamamlamış olduk. Önümüzdeki günlerde yapılacak meclis toplantısı ile yönetim kurulu, meclis başkanı ve üst kurul delegelerini seçeceğiz. Rakip arkadaşlarımıza, odalarına sahip çıkarak demokratik bir yarışa girdikleri için ayrıca teşekkür ediyorum. Bu seçimde kimse kaybetmedi, Kırşehir kazandı. Hep birlikte Kırşehir'in gelişmesi ve ilerlemesi için mücadele edeceğiz."