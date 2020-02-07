Kırşehir TSO'da İhracat Destek Ofisi kuruldu

07.02.2020 17:38 | Son Güncelleme: 07.02.2020 18:10

Kırşehir Ticaret ve Sanayi Odası'nda (TSO) kurulan İhracat Destek Ofisi hizmet vermeye başladı.

TSO'dan yapılan açıklamaya göre, Ticaret Bakanlığı ve TOBB arasında imzalanan iş birliği protokolü kapsamında, kentte İhracat Destek Ofisi kurulması için çalışma yapıldı.

Türkiye'nin ihracatçı sayısının artırılması ve mevcut ihracatçıların doğru ve hızlı bilgiye ulaşmalarının hedeflendiği çalışmada, oda bünyesinde kurulan ofisle üyelere hizmet verilmeye başlandı.

İhracat yapmak isteyen, potansiyeli olan üyeler İhracat Destek Ofisine gelerek ücretsiz danışmanlık alabilecek.

Kaynak: AA