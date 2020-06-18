Kırşehir nerededir? Kırşehir görülmesi gereken yerler nerelerdir? Kırşehir iklimi ve bitki örtüsü
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Kırşehir nerededir? Kırşehir görülmesi gereken yerler nerelerdir? Kırşehir iklimi ve bitki örtüsü

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Kırşehir nerededir? Kırşehir görülmesi gereken yerler nerelerdir? Kırşehir iklimi ve bitki örtüsü
18.06.2020 17:19 | Son Güncelleme: 18.06.2020 17:23

Hititler dönemine kadar uzanan geçmişi ile Kırşehir, eskidenKır şehri diye anılırdı. Günümüzde hala bazı köylerde Kır Şehri denilmektedir. Kırşehir nüfüs sıralamasına göre Türkiye'nin 70. büyük şehridir. 7 ilçeden oluşmaktadır. Merkez nüfusu 2019 yılına göre 157.635. Geçim kaynağı tarım ve hayvancılık olan şehirde, Dokumacılık da iyi bir gelir kaynağıdır.

KIRŞEHİR NEREDEDİR?

İç Anadolu Bölgesi'nde yer almaktadır. Yozgat, Nevşehir, Aksaray ve Ankara ile sınır komşusudur. Kırşehir koordinatları; enlem: 39.1463 ve boylam: 34.1599 şeklindedir.

KIRŞEHİR İKLİM VE BİTKİ ÖRTÜSÜ

Kırşehir'de karasal iklim görülmektedir. Yazları sıcak ve kurak, kışları soğuk ve yağışlıdır. Gece-gündüz sıcaklık farkı fazladır.

Doğal bitki örtüsü bozkırdır. Orman örtüsünü yaşananafetler sebebiyle kaybetmiştir. Karasal iklim tipinin görülmesinden dolayı doğal örtü oluşması güçtür. bu yüzden ağaç dikimi ve bakımı ile ormanlık örtü oluşturulmaya çalışılır.

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