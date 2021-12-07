Kırşehir İl Özel İdaresi Bütçesi Belli Oldu

KIRŞEHİR (İHA) - Kırşehir Valisi İbrahim Akın, İl Özel İdaresi 2022 yılı bütçesinin görüşüldüğü İl Genel Meclisi Toplantısına katıldı.

Toplantıda konuşan Vali Akın, il genel meclis üyelerinin ve ilgili kurumların yaptığı titiz çalışma sonucu hazırlanan bütçenin halka hizmet olarak yansıtılacağını söyledi. Kırşehir halkına daha kaliteli hizmetler sunmak amacında olduklarını ifade eden Vali İbrahim Akın, "İl Özel İdaresi bütçesi yapılan görüşmeler sonucunda nihayetlendirildi. Hepimiz biliyoruz ki talep ve ihtiyaçlar sonsuz ancak bu talepleri karşılayacak kaynaklar kısıtlıdır. Bizler de kaynaklarımızı en etkin bir şekilde kullanmaya hassasiyet gösteriyoruz. Birlik ve beraberlik içerisinde hareket ederek güzel hizmetlerde bulunan il genel meclisi üyelerimize teşekkür ediyorum. 2021 yılında programlanan yatırımlarımızın büyük bölümü tamamlanırken bazı yatırımlarımız da devam etmektedir. Aynı çalışma ve azimle, 2022 yılı içerisinde de vatandaşlarımız için güzel hizmetlerde bulunacağımıza inanıyorum" dedi. İl Genel Meclisi Başkanı Şaban Çelik ise konuşmasında, il genel meclisi olarak birlik ve beraberlik içerisinde çalışarak yatırımlara devam edeceklerini ve 2022 yılı bütçesinin ise 100 milyon lira olduğunu söyledi.

Gündem maddelerinin görüşüldüğü toplantı, gündemdeki maddelerin görüşülmesi ile sona erdi. - KIRŞEHİR

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