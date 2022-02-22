Kırşehir ESOB Oda başkanları seçimini tamamladı

ÇİÇEKDAĞI, KIRŞEHİR (İHA) - Kırşehir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği, Kırşehir merkez ile birlikte Akçakent, Akpınar, Boztepe, Çiçekdağı, Kaman ve Mucur ilçelerinde 16 kayıtlı oda seçimini tamamladı.

İl Merkezinde Terziler ve Esnaf Sanatkarlar Odası seçimini; Bahamettin Öztürk, Bakkallar ve Bayiler Odası seçimini; Murat Zobu, Berberler ve Kuaförler Odası Başkanlığı seçimlerini; Oğuz Maraş, Elektrik Teknisyenleri Odasını; Sait Kamalı, Kahveciler ve Fırıncılar Odasını; Davut Kaya, Lokantacılar, Pastacılar, Kasaplar Odasını; Hasan Ünlü, Madeni İşler Odasını; Abdurrahman Şahinoğlu, Marangoz, Mobilyacılar, Hızarcılar, Keresteciler Odasını; Mustafa Genç, Saatçiler, Fotoğrafçılar, Halıcılar Odasını; Mehmet Emin Lenger, Sabit ve Seyyar Satıcılar Odasını; Süleyman Akagündüz, Şoförler ve Otomobilciler Odasını ise Mehmet Tekin aldı.

İlerleyen Günlerde ise yapılacak seçimlerle Kırşehir Ahi Baba olarak anılan Esnaf Odları Birlik Başkanını seçecek. Şuan da birlik başkanlığı görevini ise Bahamettin Öztürk götürüyor. - KIRŞEHİR

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