Kırşehir'den Kısa Kısa

AK Parti Kırşehir Milletvekili Mikail Arslan, Kırşehir'e yapılacak turizm uygulama otelinin, kentteki en kapsamlı otellerden biri olacağını ve hem eğitim hem de turizm hizmeti vereceğini bildirdi.



Arslan, yaptığı yazılı açıklamada, kentteki termal su kaynaklarının önemli bir turizm potansiyeli oluşturduğunu ifade etti.



Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi için yaptırılacak uygulama otelinin, kentin turizm potansiyeli de düşünülerek yaptırılacağını belirten Arslan, şunları kaydetti:



"Yaptırılacak uygulama oteli hem Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi öğrencilerine destek sağlayacak hem de şehirde yapılmış en kapsamlı otellerden biri olacaktır. Böylece hem eğitim hem de turizm alanında büyük faydalar sağlayacaktır. 22 bin 400 metrekare inşaat alanın sahip, 1 bodrum kat, 1 zemin kat, 6 normal kattan oluşan yapıda, 1 büyük termal havuz, çocuk havuzu, Türk hamamı ve sauna bulunacak. Bahçeli ve kapalı kısım olarak tasarlanan düğün salonu ise her türlü organizasyon için uygun şekilde kullanılacaktır. Otelde konaklama hizmeti adına 92 çift kişilik oda, 7 tekli oda, 2 engelli odası ve 4 süit oda bulunacaktır. Kırşehirimize hayırlı olsun."



Arslan açıklamasında ayrıca, Mucur ilçesinde bulunan futbol sahasının bakım ve onarımı için talep edilen ödeneğin de onaylandığını bildirdi.



Kırşehir sokakları iyileştiriliyor



Kırşehir Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci, kent genelinde cadde ve sokaklarda bakım onarım ve yenileme ve asfalt kaplama çalışmalarının sürdüğünü belirtti.



Bahçeci, yaptığı yazılı açıklamada, kentin önemli ihtiyaçları olan asfalt ve parke çalışmalarına önem verdiklerini, Kırşehir'i daha çağdaş ve ferah bir görünüm kazandırmayı amaçladıklarını ifade etti.



Kent kimliğine yakışır yollar ve daha verimli kullanım alanları oluşturmayı amaçladıklarını hatırlatan Bahçeci, "Kentte insan hayatını ön plana çıkaran ve şehrin değerini arttırmaya yönelik çalışmalarımız tamamlandığında daha güzel ve modern bir Kırşehir olacak. Yaşanabilir bir kent olarak Kırşehir'i, gelecek nesillere teslim etmek bizim asli görevimizdir." ifadelerini kullandı.



Ensar Vakfında görev değişimi



Ensar Vakfı Kırşehir Şube Başkanlığı görevine İsmail Yağmur getirildi.



Rüştü Yeşil'den boşalan şube başkanlığı görevini ilahiyatçı ve eğitimci İsmail Yağmur'un sürdüreceği bildirildi.