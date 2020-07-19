Kırşehir'deki Japon Bahçesi, en sakin günlerini yaşıyor
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Kırşehir'deki Japon Bahçesi, en sakin günlerini yaşıyor

KIRŞEHİR'de geçen yıl 110 bin yerli ve yabancı turisti ağırlayan Japon Bahçesi, bu yıl koronavirüs salgını nedeniyle en sakin günlerini geçiriyor.

Kırşehir'deki Japon Bahçesi, en sakin günlerini yaşıyor
19.07.2020 11:48 | Son Güncelleme: 19.07.2020 11:52

KIRŞEHİR'de geçen yıl 110 bin yerli ve yabancı turisti ağırlayan Japon Bahçesi, bu yıl koronavirüs salgını nedeniyle en sakin günlerini geçiriyor.  

Kırşehir'in Kaman ilçesine bağlı Çağırkan köyünde, Japonya Ortadoğu Kültür Merkezi tarafından 1993 yılında Altes Prensi Takahito Mikasa'nın Kalehöyük kazılarını başlatması anısına ve bölge halkına rekreasyon alanı oluşturulması amacıyla Japon Bahçesi kuruldu. Japonlar başta olmak üzere geçen yıl yaklaşık 110 bin yerli ve yabancı turistin ziyaret ettiği bahçe, bu sene koronavirüs salgını nedeniyle en sakin günlerini geçiriyor. Koronavirüs salgınında bahçede kimsenin bulunmaması dikkat çekti. Japon Bahçesi, Japonya sınırları dışında bulunan en büyük botanik bahçe olma özelliğini taşıyor.


Kaynak: DHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Tartışmaların odağındaki Tarih Kurumu Başkanı özür diledi: Çok pişmanım, Erdoğan isterse istifa ederim Güncel
Tartışmaların odağındaki Tarih Kurumu Başkanı özür diledi: Çok pişmanım, Erdoğan isterse istifa ederim
Genç kıza uyuşturucu verip tecavüz etmeye kalkan şüpheliden 'pes' dedirten savunma 3. Sayfa
Genç kıza uyuşturucu verip tecavüz etmeye kalkan şüpheliden "pes" dedirten savunma
Ağabeyi kaza geçirdi, olay yerine gelen kardeşi yedek lastiği almaya çalıştı 3. Sayfa
Ağabeyi kaza geçirdi, olay yerine gelen kardeşi yedek lastiği almaya çalıştı
Bakan Varank'tan yerli otomobil ile ilgili açıklama: Fiyatı rekabetçi olacak Ekonomi
Bakan Varank'tan yerli otomobil ile ilgili açıklama: Fiyatı rekabetçi olacak
Kuyuda cansız bedenleri bulunan anne ve oğlunun av tüfeğiyle öldürüldüğü ortaya çıktı 3. Sayfa
Kuyuda cansız bedenleri bulunan anne ve oğlunun av tüfeğiyle öldürüldüğü ortaya çıktı
Çok Güzel Hareket Bunlar'ın eski oyuncusu Zeynep Koçak'ın değişimi görenleri şaşırtıyor Magazin
Çok Güzel Hareket Bunlar'ın eski oyuncusu Zeynep Koçak'ın değişimi görenleri şaşırtıyor
Bursaspor'un yıldızı Kadir Buğra Acar, genç yaşta hayatını kaybetti
Bursaspor'un yıldızı Kadir Buğra Acar, genç yaşta hayatını kaybetti
Survivor 2020'nin şampiyonu Cemal Can sakallarını kesti
Survivor 2020'nin şampiyonu Cemal Can sakallarını kesti
HDP'li vekilin tecavüz ettiği kadın iğrenç olayı anlattı: Sadistçe, hunharca tecavüz etti
HDP'li vekilin tecavüz ettiği kadın iğrenç olayı anlattı: Sadistçe, hunharca tecavüz etti
Ahmet Davutoğlu'ndan değiştirilmesi planlanan Siyasi Partiler Kanunu'yla ilgili sert sözler: Bütün Anadolu'yu ayağa kaldırırım
Ahmet Davutoğlu'ndan değiştirilmesi planlanan Siyasi Partiler Kanunu'yla ilgili sert sözler: Bütün Anadolu'yu ayağa kaldırırım
AK Partili Mehmet Metiner'in FETÖ suçlaması Bakan Soylu'yu çok sinirlendirdi! Canlı yayına bağlanıp tepki gösterdi
AK Partili Mehmet Metiner'in FETÖ suçlaması Bakan Soylu'yu çok sinirlendirdi! Canlı yayına bağlanıp tepki gösterdi
Milyoner'deki 60 bin liralık 'Yeşilçam' sorusu herkesin dilinde! Cevapları gören kahkaha attı
Milyoner'deki 60 bin liralık 'Yeşilçam' sorusu herkesin dilinde! Cevapları gören kahkaha attı
Merve Boluğur cesur mayosuyla dikkatleri üzerine çekti
Merve Boluğur cesur mayosuyla dikkatleri üzerine çekti
ABD'de kadın polis dehşeti! Üstüne yürüyen falçatalı adama kurşun yağdırdı
ABD'de kadın polis dehşeti! Üstüne yürüyen falçatalı adama kurşun yağdırdı
Bahçesine bakım yaparken ayağına demir şiş saplandı
Bahçesine bakım yaparken ayağına demir şiş saplandı
Kurban Bayramı'nda kısıtlama olmayacak ancak kalabalık bayram ziyaretleri denetlenebilir
Kurban Bayramı'nda kısıtlama olmayacak ancak kalabalık bayram ziyaretleri denetlenebilir
Bir buçuk tonluk 'Polat Alemdar' isimli dana, 55 bin liradan alıcısını bekliyor
Bir buçuk tonluk "Polat Alemdar" isimli dana, 55 bin liradan alıcısını bekliyor
Son dakika: Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Mert Hakan Yandaş'ın Fenerbahçe ile anlaştığını duyurdu
Son dakika: Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Mert Hakan Yandaş'ın Fenerbahçe ile anlaştığını duyurdu
Metroda şarkı söyleyen yolcunun boğazına sarıldı! Anbean kaydedilen olay sosyal medyayı ikiye böldü
Metroda şarkı söyleyen yolcunun boğazına sarıldı! Anbean kaydedilen olay sosyal medyayı ikiye böldü
Kamyonet ile otomobilin çarpıştığı korkunç kazada anne ve kızı öldü, 5 kişi yaralandı
Kamyonet ile otomobilin çarpıştığı korkunç kazada anne ve kızı öldü, 5 kişi yaralandı
Bodrum'da tatil yapan Ebru Polat, siyah bikinisiyle ortalığı kasıp kavurdu
Bodrum'da tatil yapan Ebru Polat, siyah bikinisiyle ortalığı kasıp kavurdu
Leeds United 16 yıl sonra yeniden Premier Lig'de mücadele edecek
Leeds United 16 yıl sonra yeniden Premier Lig'de mücadele edecek
Bağcılar'da polisin şehit olduğu saldırı anının görüntüleri ortaya çıktı
Bağcılar'da polisin şehit olduğu saldırı anının görüntüleri ortaya çıktı
Aşk sarhoşu Ece Erken hakkında soruşturma başlatıldı
Aşk sarhoşu Ece Erken hakkında soruşturma başlatıldı
Acun Ilıcalı'nın takımı Fortuna Sittard, RKSV Bekkerveld'i 9-1 yendi
Acun Ilıcalı'nın takımı Fortuna Sittard, RKSV Bekkerveld'i 9-1 yendi
Polisi şehit eden 4. şüpheli de yakalandı! 75 ayrı suç kaydı var
Polisi şehit eden 4. şüpheli de yakalandı! 75 ayrı suç kaydı var
Ayasofya camiye dönüştürüldükten sonra ilk anket! Destek olanlar ve olmayanlar arasında uçurum var
Ayasofya camiye dönüştürüldükten sonra ilk anket! Destek olanlar ve olmayanlar arasında uçurum var
Salih Müslüm'ün teslim olan yeğeninin ifadesi ortaya çıktı! Babası örgüte bir çocuk sözü verdiği için 14 yaşında dağa çıkmış
Salih Müslüm'ün teslim olan yeğeninin ifadesi ortaya çıktı! Babası örgüte bir çocuk sözü verdiği için 14 yaşında dağa çıkmış
Güzin Abla'ya zor soru: 6 yaşındaki çocuğumuz bizi uygunsuz durumda yakaladı, ne yapmalıyız?
Güzin Abla'ya zor soru: 6 yaşındaki çocuğumuz bizi uygunsuz durumda yakaladı, ne yapmalıyız?
Talihsiz kadın, son nefesini vermeden önce katilinin adını söyledi
Talihsiz kadın, son nefesini vermeden önce katilinin adını söyledi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Celal Adan Fatih Sultan Devlet Bahçeli Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ozan Güven Cansu Tosun Huysuz Virjin Murat Dalkılıç
Spor Can Bartu İrfan Buz Fatih Terim Ünal Karaman Fernando Muslera
Daha Fazla Çocuk Bursa Otomobil İngiltere
Şu an buradasınız: Kırşehir'deki Japon Bahçesi, en sakin günlerini yaşıyor - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 19.7.2020 11:55:58. #1.15#
title