Kırşehir'de vefat eden Kıbrıs gazisi Fevzi Kaya toprağa verildi
Kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Kıbrıs gazisi Fevzi Kaya, Kırşehir'de toprağa verildi.
Kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Kıbrıs gazisi Fevzi Kaya, Kırşehir'de toprağa verildi.
Akpınar Devlet Hastanesinde kalp krizi nedeniyle yaşamını yitiren 4 çocuk babası Kaya'nın cenazesi kara yolu ile yaşadığı Akçakent ilçesine bağlı Tepefakılı köyüne getirildi.
Köy okulunun bahçesinde öğleyin kılınan cenaze namazının ardından Kıbrıs gazisi Kaya'nın cenazesi köy mezarlığında toprağa verildi.
Cenaze törenine, Kırşehir Valisi İbrahim Akın, İl Jandarma Komutanı Albay Ferhat Kuran, Akçakent Kaymakam Vekili Fikri Badioğlu, Akçakent Belediye Başkanı Yılmaz Kılıç, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Ramazan Baykara, Kırşehir Muharip Gaziler Derneği Başkanı Kemal Parlak ile gazinin yakınları katıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Yıldız