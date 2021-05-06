Kırşehir'de vefat eden Kıbrıs gazisi Fevzi Kaya toprağa verildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kırşehir'de vefat eden Kıbrıs gazisi Fevzi Kaya toprağa verildi

Kırşehir'de vefat eden Kıbrıs gazisi Fevzi Kaya toprağa verildi
Anadolu Ajansı / Abdullah Yıldız - Haberler | Güncel

Kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Kıbrıs gazisi Fevzi Kaya, Kırşehir'de toprağa verildi.

Kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Kıbrıs gazisi Fevzi Kaya, Kırşehir'de toprağa verildi.

Akpınar Devlet Hastanesinde kalp krizi nedeniyle yaşamını yitiren 4 çocuk babası Kaya'nın cenazesi kara yolu ile yaşadığı Akçakent ilçesine bağlı Tepefakılı köyüne getirildi.

Köy okulunun bahçesinde öğleyin kılınan cenaze namazının ardından Kıbrıs gazisi Kaya'nın cenazesi köy mezarlığında toprağa verildi.

Cenaze törenine, Kırşehir Valisi İbrahim Akın, İl Jandarma Komutanı Albay Ferhat Kuran, Akçakent Kaymakam Vekili Fikri Badioğlu, Akçakent Belediye Başkanı Yılmaz Kılıç, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Ramazan Baykara, Kırşehir Muharip Gaziler Derneği Başkanı Kemal Parlak ile gazinin yakınları katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Yıldız

8 yaşındaki çocuk, kalp krizi geçirerek yaşamını yitirdi
8 yaşındaki çocuk, kalp krizi geçirerek yaşamını yitirdi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Engin Özkoç Ersin Tatar Aykut Erdoğdu Mustafa Şentop Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Müge Anlı Hande Erçel Burak Sergen Burcu Biricik
Spor Diego Mesut Özil Burak Yılmaz Emre Belözoğlu Mustafa Denizli
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Mayıs Medya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Kırşehir'de vefat eden Kıbrıs gazisi Fevzi Kaya toprağa verildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 6.5.2021 18:13:40. #1.15#

title