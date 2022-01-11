Kırşehir'de tarımsal öğretimin başlamasının 176. yıl dönümü kutlandı

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (KAEÜ) Ziraat Fakültesince tarımsal öğretimin başlamasının 176. yıl dönümü dolayısıyla çevrim içi program düzenlendi.

KAEÜ'den yapılan açıklamaya göre, programın açılış konuşmasını yapan Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Kazankaya, tarımsal öğretime geçişin 1846 yılında başladığını ve ziraat fakültelerinin tarım öğretim düzeyinde ve verimliliğinde önemli bir artış sağladığını ifade etti.

Ziraat fakültelerinin gıda, tarım ve hayvancılık alanında nitelikli iş gücü talebinin karşılanmasına yönelik yaptığı çalışmaların önemli olduğunu vurgulayan Kazankaya, Türk tarımının gelişmesi ve ilerlemesi için çalışmalara devam edeceklerini ifade etti.

KAEÜ Rektörü Prof. Dr. Vatan Karakaya da son dönemlerde hem dünya da hem de Türkiye'de tarımsal üretimin öneminin arttığına işaret ederek, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesinin bu anlamda önemli projelerle Kırşehir'in kalkınmasına katkı sağladığını aktardı.

Kırşehir İl Tarım ve Orman Müdürü Duran Seçen ise her yıl düzenlenen bu tür etkinliklerin artarak devam etmesini temenni etti. Seçen, Türkiye'de yeni ve modern teknolojiler sayesinde tarımsal üretim ve verimliliğin arttığını kaydetti.

Programda, Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Rüştü Hatipoğlu, "Dünyada ve Türkiye'de Genetiği Değiştirilmiş Bitkiler" konulu özel ders verdi.

AA / Abdullah Yıldız - Son Dakika Haberleri

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