Kırşehir'de sosyal medyada iş yerinin fotoğrafı yayınlanan Afgan genç, marketinin ismini değiştirdi

Kırşehir'de sosyal medyada iş yerinin fotoğrafı paylaşılan Afgan genç, marketinin ismini değiştirdi.

Kırşehir'de sosyal medyada iş yerinin fotoğrafı paylaşılan Afgan genç, marketinin ismini değiştirdi.

Alınan bilgiye göre, İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ, bir süre önce sosyal medya hesabından, Afganistanlı M.S'nin işlettiği marketin fotoğrafını paylaşarak, "Kırşehir merkezde Afgan Market-Sahibi Afganistanlı bir genç" ifadesini kullandı.

Paylaşımında Afgan genci hedef gösterdiğini savunan birçok kişi, Özdağ'a tepki gösterdi.

Bunun üzerine polis ekipleri de market çevresinde güvenlik önlemi aldı. Birkaç gün iş yerini açmayan M.S, "Afgan" olan marketinin ismini de "Armağan" olarak değiştirerek, tabelalarını yeniledi.

AA muhabirine konuşan M.S, yaklaşık 3 ay önce açtığı marketin fotoğrafının sosyal medyada paylaşılmasından duyduğu üzüntüyü dile getirdi.

Afganistan'da da market işlettiğini, ülkesinde yaşanan olaylar sonrasında Türkiye'ye geldiğini belirten M.S, Kırşehir'i sevdiğini söyledi.

Kendisine ya da marketine karşı bir tepki olmadığını ancak tedbiren iş yerinin ismini değiştirdiğini anlatan M.S, elinden geldiğince hizmet vermeye devam edeceğini anlattı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Serkan Güner