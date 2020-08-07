Kırşehir'de Kovid-19 tedbirlerine ilişkin denetim Kırşehir Valisi İbrahim Akın ve beraberindeki heyet, kent merkezindeki park, lokanta ve kafeteryalarda denetimlerini sürdürdü.

Kırşehir Valisi İbrahim Akın ve beraberindeki heyet, kent merkezindeki park, lokanta ve kafeteryalarda denetimlerini sürdürdü.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Kırşehir'de kent merkezinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri sürdürüldü.

Maske takma zorunluğu bulunan Kırşehir'de iş yerleri, marketler, toplu taşıma araçları, alışveriş alanları, lokantalar, kafeteryalar ve taksilerde denetim yapıldı. Kentteki işlek caddelerinin yanı sıra, Kent Park'ta bulunan kafeterya, lokantalar denetlendi, parklarda bulunan vatandaşlar uyarıldı.

Kırşehir Valisi İbrahim Akın, denetim sırasında yaptığı konuşmada, vatandaşların uzun zaman geçirdiği, parklar, lokanta ve kafeteryalarda daha dikkatli olunmasını istedi.

Kamuoyunun duyarlılığını üst seviyeye çıkarmak amacıyla denetimlerin sürdürüldüğünü anlatan Akın, salgınla mücadelenin en etkili 3 kuralının maske takmak, sosyal mesafeye dikkat etmek ve hijyen şartlarına uyulması olduğunu vurguladı.

Kaynak: AA