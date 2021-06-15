Kırşehir'de korona virüs aşısına yoğun ilgi
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Kırşehir'de korona virüs aşısına yoğun ilgi

İhlas Haber Ajansı / Enderhan Öz - Haberler | Sağlık

- Kırşehir'de korona virüs aşısına yoğun ilgi Kırşehir'de randevu sisteminin kalkmasıyla beraber hastane önleri aşı yaptırmak isteyen vatandaşlarla doldu.

- Kırşehir'de korona virüs aşısına yoğun ilgi

KIRŞEHİR - Kırşehir'de randevu sisteminin kalkmasıyla beraber hastane önleri aşı yaptırmak isteyen vatandaşlarla doldu.

Kırşehir'de korona virüsle mücadele kapsamında başlayan aşılamaya, vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor. Randevu sisteminin kaldırılmasıyla aşılarını yaptırmak için Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne başvuran vatandaşlar yoğunluk oluşturdu.

Aşı polikliniğinde aşı olan Umut Yalçın, herkesin aşı olmasını isterken, tıp fakültesi öğrencisi Şevket Şen ise aşı, aşı sürecinin uzun sürmesi ve hızlandırılması sonrası aşı yoğunluğunun oluştuğunu aktardı. Aşısını yaptıran Yunus Uzun da, aşılanmanın önemli olduğunu ve randevu sistemi kalkınca kendisinin de aşı olmaya gittiğini belirtti.

Kırşehir'de korona virüs aşısına yoğun ilgi
Kırşehir'de korona virüs aşısına yoğun ilgi
Kırşehir'de korona virüs aşısına yoğun ilgi
Kırşehir'de korona virüs aşısına yoğun ilgi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Enderhan Öz

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