Kırşehir'de kopan yüksek gerilim hattı telleri trafiği aksattı

Kırşehir'de kar ve fırtına nedeniyle yüksek gerilim hattından kopan teller trafikte aksamalara neden oldu.

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir'de kar ve fırtına nedeniyle yüksek gerilim hattından kopan teller trafikte aksamalara neden oldu.

Kırşehir-Ankara kara yolu Akpınar ilçesi yakınlarında kuvvetli rüzgar nedeniyle yüksek gerilim hattı direklerinin eğilmesiyle kopan teller, yola düştü. Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine trafik polisleri trafiği durdurdu.

MEDAŞ ekiplerinin, akımı keserek telleri kaldırmasının ardından yol trafiğe açıldı.

MEDAŞ görevlileri, elektrik kesintisinin giderilmesi için çalışmalarını sürdürüyor.