Kırşehir'de "Etkili Hutbe Sunum" yarışması yapıldı

Kırşehir Müftülüğünce kentte görev yapan imam hatip ve müezzin kayyımlara yönelik "Etkili Hutbe Sunumu" yarışması düzenlendi.

Kırşehir Müftülüğünce kentte görev yapan imam hatip ve müezzin kayyımlara yönelik "Etkili Hutbe Sunumu" yarışması düzenlendi.

İl Müftülüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, 2021 yılı Camiler ve Din Görevlileri Haftası etkinliklerine hazırlık kapsamında kentteki imam hatip ve müezzin kayyımlara "Etkili Hutbe Sunumu" yarışması yapıldı.

Kentteki H. Ali Cihan Camiinde Komisyon başkanlığını İl Müftüsü Mehmet Yaman'ın yaptığı yarışmada, imam hatip ve müezzin kayyımların metni doğru okuma, fonetik ve diksiyon, beden dili ve göz teması ile temsil, kendine güven ve dinleyenleri etkileme kriterleri üzerinden değerlendirmeler yapıldı.

Din görevlilerinin yarışmada, yeteneklerini geliştirmeleri, planlı çalışma alışkanlığı kazanmaları, kişisel gelişimleri, kendilerini yetiştirmelerinin devamlılığı, mesleklerini cesaretle yapacak şekilde kendilerine güven duymalarının sağlanması amaçlandı.

Yarışmada, Bağbaşı Hz. Ebubekir Cami imam hatibi Nurullah Karagöz birinci, Yenice Hamidiye camii imam hatibi Mustafa Elmalı ikinci, Karahıdır Köyü Camii İmam Hatibi Mahmut Sami Taşdemir üçüncü oldu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Serkan Güner