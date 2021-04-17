Kırşehir'de elektrik akımına kapılan 9 büyükbaş hayvan telef oldu
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Kırşehir'de elektrik akımına kapılan 9 büyükbaş hayvan telef oldu

Kırşehir'de elektrik akımına kapılan 9 büyükbaş hayvan telef oldu
Anadolu Ajansı / Abdullah Yıldız - Haberler | Güncel

Kırşehir'in Boztepe ilçesindeki işletmede elektrik akımına kapılan 9 hayvan telef oldu.

Kırşehir'in Boztepe ilçesindeki işletmede elektrik akımına kapılan 9 hayvan telef oldu.

Alınan bilgiye göre, Hatunoğlu köyünde besicilik yapan Hacı Bayram Kılıç, işletmesine gittiğinde bazı hayvanların hareketsiz halde olduğunu gördü.

Kılıç'ın haber vermesiyle işletmeye gelen Boztepe İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, 9 hayvanın elektrik akımına kapılarak telef olduğunu tespit etti.

İşletmede bulunan 24 büyükbaş hayvandan aynı bölümdeki 9'unun telef olması nedeniyle tutanak tutan ekipler, işletme sahibine de sigorta ve zarar temini konularında bilgilendirme yaptı.

Telef olan hayvanlar, dezenfekte edilerek gömüldü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Yıldız

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