Kırşehir'de doğa yürüyüşünde çöp toplandı - Haberler
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Kırşehir'de doğa yürüyüşünde çöp toplandı

AA / Abdullah Yıldız - Haberler | Güncel
Kırşehir'de doğa yürüyüşünde çöp toplandı

Kırşehir Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) üyeleri ve çalışanları, çöp toplama ve doğa yürüyüşü etkinliği gerçekleştirdi.

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) üyeleri ve çalışanları, çöp toplama ve doğa yürüyüşü etkinliği gerçekleştirdi.

Kırşehir TSO'nun organizasyonda İkizarası Kent Park'taki gözlem kulesi önünde toplanan üyeler ve çalışanlar, ellerinde poşetlerle çevredeki atıkları topladı.

Park boyunca yürüyüş yapan ve çöp toplayan üyeler ve çalışanlar, sosyal sorumluluk örneği sergiledi.

Çevredeki bazı vatandaşlar da etkinliğe katıldı.

Kırşehir'de doğa yürüyüşünde çöp toplandı

Kırşehir'de doğa yürüyüşünde çöp toplandı

Kırşehir'de doğa yürüyüşünde çöp toplandı

Kırşehir'de doğa yürüyüşünde çöp toplandı

AA / Abdullah Yıldız - Son Dakika Haberleri

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