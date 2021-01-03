Kırşehir'de devrilen TIR'ın sürücüsü öldü
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Kırşehir'de devrilen TIR'ın sürücüsü öldü

03.01.2021 16:00 | Son Güncelleme: 03.01.2021 16:04
Kırşehir'de devrilen TIR'ın sürücüsü öldü

KIRŞEHİR'in Mucur ilçesinde kontrolden çıkıp şarampole devrilen TIR'ın sürücüsü Taner Özdoğan (54) hayatını kaybetti.

KIRŞEHİR'in Mucur ilçesinde kontrolden çıkıp şarampole devrilen TIR'ın sürücüsü Taner Özdoğan (54) hayatını kaybetti.

Kaza, öğle saatlerinde Kırşehir'in Mucur ilçesinde meydana geldi. Kayseri'den Ankara yönüne giden Taner Özdoğan idaresindeki 44 LY 333 plakalı TIR, İnanç mevkiinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Araç içerisinde sıkıştığı yerden çıkarılan Özdoğan'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Özdoğan'ın cenazesi, Ahi Evran Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Kırşehir'de devrilen TIR'ın sürücüsü öldü
Kırşehir'de devrilen TIR'ın sürücüsü öldü

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Abdurrahman DULKADİR

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