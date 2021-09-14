Kırşehir'de deneme ekimi yapılan aronyanın hasadı gerçekleştirildi - Haberler
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Kırşehir'de deneme ekimi yapılan aronyanın hasadı gerçekleştirildi

AA / Abdullah Yıldız - Haberler | Güncel
Kırşehir'de deneme ekimi yapılan aronyanın hasadı gerçekleştirildi

Kırşehir'de deneme üretimi yapılan tıbbi ve aromatik bitki aronyanın ilk hasadına başlandı.

Kırşehir'de deneme üretimi yapılan tıbbi ve aromatik bitki aronyanın ilk hasadına başlandı.

Kırşehir Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, İl Müdürü Duran Seçen, Kırşehir'de ilk defa Çiçekdağı ilçesine bağlı İbikli köyünde yetiştirilen aronya bahçesinde yapılan hasada katıldı.

Seçen, burada yaptığı açıklamada, alternatif ürün aronyanın Kırşehir'de ekilmesinin çok önemli olduğunu vurgulayarak, "Üreticilerimizin, birim alandan daha fazla gelir getiren ürünlere yönelmelerini ve bu sayede diğer çiftçilerimize örnek olmalarını destekliyoruz. Bugün de burada olarak çiftçimize desteğimizi göstermek istedik. Hasadımızın çiftçimize ve memleketimize hayırlı olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

Hasat yapan Osman Yılmaz da aronya yetiştirmeye yaklaşık 3 sene önce 16 dönüm arazide başladığını aktardı.

Bugün meyvelerini almaya başladıklarını vurgulayan Yılmaz, "İlk defa hasadını yapıyoruz Yaklaşık 2,5 ton ürün bekliyoruz. Ürünü daha fazla kişiye ulaşması için toptan değil elden satmayı düşünüyoruz. Bizlere desteğini esirgemeyen kaymakamımıza ve Tarım ve Orman İl Müdürlüğü personellerimize teşekkür ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Hasada Çiçekdağı Kaymakamı Rabia Naçar, Çiçekdağı İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ragıp Dağ da katıldı.

Kırşehir'de deneme ekimi yapılan aronyanın hasadı gerçekleştirildi

Kırşehir'de deneme ekimi yapılan aronyanın hasadı gerçekleştirildi

AA / Abdullah Yıldız - Son Dakika Haberleri
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