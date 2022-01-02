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Kavgada silahla vurulan kişi hayatını kaybetti

AA / Serkan Güner - Haberler | Güncel

Kırşehir'in Kaman ilçesinde husumetli kişiler arasında çıkan silahlı kavgada bir kişi öldü.

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir'in Kaman ilçesinde husumetli kişiler arasında çıkan silahlı kavgada bir kişi öldü.

İlçeye bağlı İkizler köyünde A.K, E.K, N.K. ile daha önce silahlı kavgada öldürülen Haydar Gündoğdu'nun kardeşi Caner Gündoğdu (29) arasında dün akşam saatlerinde tartışma çıktı.

Kavgaya dönüşen olayda tabancalarla ateş edilmesi sonucu Caner Gündoğdu ağır yaralandı.

Gündoğdu, köye çağrılan ambulansla Kaman Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Hayati tehlikesi bulunan ve Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilen Gündoğdu, doktorların müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi.

A.K, E.K, N.K, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

İkizler köyünde 10 Aralık 2021'de koyun otlatma meselesi yüzünden çıkan silahlı kavgada Haydar Gündoğdu yaşamını yitirmiş, şüpheli F.K. jandarma tarafından yakalanmıştı.

Kavgada silahla vurulan kişi hayatını kaybetti

Kavgada silahla vurulan kişi hayatını kaybetti

Kavgada silahla vurulan kişi hayatını kaybetti

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AA / Serkan Güner - Son Dakika Haberleri

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