Kırşehir'de çiftçilere kırsal kalkınma destekleri anlatıldı

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir merkez ve ilçelerinde çiftçilere kırsal kalkınma destekleriyle ilgili bilgi verildi.

Kırşehir Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Neşet Ertaş Kültür ve Sanat Merkezi'nde "Kırsal Kalkınma Altyapı ve Ekonomik Yatırımlarını Destekleme Programı" tanıtım toplantısı yapıldı.

Meslek odaları yöneticileri ve çiftçilerin katıldığı toplantıda, sunum eşliğinde kırsal kalkınma destekleri anlatıldı.

İl Müdürü Duran Seçen, kırsal kalkınma desteklerine çiftçilerin yoğun ilgi gösterdiğini belirterek, "Bugün burada gördük ki toplantılar son derece faydalı oluyor. Çiftçilerimiz akıllarındaki soru işaretlerine burada cevap bulmaya çalışıyor. Bizler, başvuruların başladığı günden sonuçlanacağı zamana kadar mesai mefhumu gözetmeksizin vatandaşlarımızın hizmetindeyiz." ifadelerini kullandı.

Kırsal kalkınma destekleriyle ilgili toplantılar, Mucur, Çiçekdağı, Boztepe, Akçakent ilçelerinde de gerçekleştirildi.

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