Kırşehir'de ağustos ayı süresince ormanlık alanlara ve ağaçlandırma sahalarına giriş yasaklandı
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Kırşehir'de ağustos ayı süresince ormanlık alanlara ve ağaçlandırma sahalarına giriş yasaklandı

Kırşehir'de ağustos ayı süresince ormanlık alanlara ve ağaçlandırma sahalarına giriş yasaklandı
Anadolu Ajansı / Abdullah Yıldız - Haberler | Güncel

Kırşehir'de, ormanlık alanlara ve ağaçlandırma sahalarına girişlerin 31 Ağustos'a kadar yasaklandığı bildirildi.

Kırşehir'de, ormanlık alanlara ve ağaçlandırma sahalarına girişlerin 31 Ağustos'a kadar yasaklandığı bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, Kırşehir İli Orman Yangınları ile Mücadele Komisyonunun 2-31 Ağustos tarihleri arasında ormanlık alanlara girişle ilgili karar aldığı belirtildi.

Görevliler hariç hiçbir maksatla ormanlara giriş yapılamayacağı vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Çamlıktepe Ormanı (100. Yıl Atatürk Parkı mesire alanı hariç), Boyalık, Halaçlı, Göllü, Hacı Hasanlı, Beşikli, Gölcük, Kırdök, Küçük Abdi Uşağı, Pekmezci, Hacıfakılı ve Kösefakılı, Kırşehir Kent Ormanı hariç Aşıkpaşa, Kındam (Kervansaray Dağları), Müderris, Bayındır, İsahocalı, Çayağzı, Maliye Ormanı, Derindere, Mucur, Tepesidelik, Akçaağıl, Yel Değirmeni, Karıncalı, Ötüken, Başköy, Çağırkan, Kaman Yeniyapan, Kurtbeli Yeniyapan, Koçtepesi, Güzler, Karahıdır, Kargınyenice, Ömerhacılı, Boztepe, Karacaören, Demirli, Kurancılı, Sıdıklı Kumarkaç, Ulupınar, Özbağ, Karakurt, Ömerkahya, Aksaklı, Kızılağıl, Solaklı, Rışvan, Gümüşkümbet, Dalakçı, Seyfe, Budak, Güzyurdu ağaçlandırma sahaları ile her türlü devlet ormanına girişler 31 Ağustos'a kadar yasaklanmıştır."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Yıldız

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Kırşehir'de ağustos ayı süresince ormanlık alanlara ve ağaçlandırma sahalarına giriş yasaklandı - Haberler
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