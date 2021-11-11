Kırşehir'de ağaçlandırma seferberliğine huzurevi sakinleri de katıldı

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir'de Milli Ağaçlandırma Günü etkinliklerine katılan huzurevi sakinleri, fidan dikti.

Kırşehir Valiliğinin koordinasyonunda İl Orman Müdürlüğünün organizasyonuyla Kervansaray Dağı eteklerinde düzenlenen alana yaklaşık 5 bin 600 fidan dikildi.

Düzenlenen törene, polis, jandarma, sağlık ekipleri, denetimli serbestlik hükümlüleri, öğrenciler ve öğretmenlerin yanı sıra Kırşehir Huzurevi'nde kalan 20 vatandaş katıldı.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Abdullah Kömürcüoğlu ve kurum yöneticileriyle alana gelen huzurevi sakinleri, fidanları toprakla buluşturdu.

Kömürcüoğlu, AA muhabirine, huzurevi sakinlerinin de Milli Ağaçlandırma Günü'ne katılarak genç kuşaklara örnek olduklarını söyledi.

Programa katılmayı kendilerinin arzu ettiğini belirten Kömürcüoğlu, "Huzurevi sakinlerimiz doğal ortamda bulunmayı çok istiyor. Biz de gerekli tedbirlerimizi alarak 20 huzurevi sakinimizi ağaçlandırılacak alana götürdük. Onlar da gelecek nesillere örnek olma adına fidanları toprakla buluşturarak geleceğe nefes oldular." dedi.

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