Kırşehir'de 80 dairenin olduğu 2 blok ve bir köy karantina altına alındı Kırşehir'de 80 dairenin olduğu 2 blok ve bir köy karantina altına alındı Kırşehir'de, 80 dairenin olduğu 2 blok site ve Savcılı Ebeyit Köyünde karantina tedbirleri uygulanmaya başlandı.

Kırşehir'de 80 dairenin olduğu 2 blok ve bir köy karantina altına alındı

KIRŞEHİR - Kırşehir'de, 80 dairenin olduğu 2 blok site ve Savcılı Ebeyit Köyünde karantina tedbirleri uygulanmaya başlandı.

İl Hıfzıssıhha Kurulu tarafından yapılan değerlendirmede Kırşehir Merkez Kervansaray Mahallesinde bulunan 2 blok halindeki bir sitede ikamet eden vatandaşların bazılarının yapılan kontrollerinde Koronavirüs (Covid-19) vakasına rastlanılması nedeniyle salgının yayılmasının önlenmesi ve kamu sağlığının korunması amacıyla iki binada karantina tedbiri uygulanmasına karar verildiği duyuruldu.

Polisin blok halindeki sitede aldığı güvenlik tedbirleri kapsamında binada bulunanların ateşleri ölçülerek rutin sağlık kontrollerine başlanıldı. Binaya sağlık görevlileri özel kıyafetler giyerek içeri girdi. Çevre de güvenlik alan polisler ise maske ve eldiven kullanarak tedbir aldı. Binada ikamet eden 6 kişide covid-19 tespit edildiği ileri sürülüyor.

Ayrıca, Kaman İlçesine bağlı Savcılı Ebeyit Köyü Kapaklı Mahallesinde de karantina tedbiri uygulanmaya başlanıldı.

Kaynak: İHA