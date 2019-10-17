Kırşehir'de 2 firma ürününde ayıplı mal

17.10.2019 13:08

KIRŞEHİR (İHA) – İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yapılan denetimlerde Kırşehir'de iki firma ürünü ayıplı mal bulundurmaktan ceza aldı.



Bakanlık tarafından gıda güvenilirliğinin sağlanması, gıdalarda taklit ve tağşişin önlenmesi, kişilerin sağlığının ve tüketici menfaatlerinin korunması ile sektörde haksız rekabetin engellenmesi amacıyla gıda ve gıda ile temas eden madde ve malzemelerin üretim, işleme ve dağıtımının tüm aşamalarında resmi kontrol faaliyetleri kapsamında yürütülen çalışmalarda iki firma ayıplı mal bulundurmaktan teşhir edildi.



Kırşehir İl Tarım ve Orman Müdürü Kenan Şahin, "Kırşehir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü rutin denetimlerini halkın sağlığının korunması amacıyla yürütüyor. Alınan numune ürünler analiz için laboratuvara gönderiliyor. Kırşehir'de 2 firmada çıkan ayıplı mal nedeniyle firmalar teşhir edilerek Bakanlık tarafından cezai işlem uygulandı"dedi.



Kırşehir'de yer alan firmalardan bir tanesi pide fırını iken diğer firma Kaman ilçesinde süt ve süt ürünleri satışı yapıyor. Bakanlık tarafından yapılan uygulamalarda halk sağlığının güvenliği ve tüketici aracılığıyla firmalar üzerinde denetimlerin arttırılması hedefleniyor. - KIRŞEHİR

Kaynak: İHA