Kırşehir Belediyespor'un transfer çalışmaları

16.08.2019 13:17

TFF 2. Lig Kırmızı Grup takımlarından Kırşehir Belediyespor, transfer çalışmaları kapsamında 4 futbolcuyla anlaştı.

Kırşehir Belediyespor Güneykent Tesisleri'nde düzenlenen törende, futbolcular 2'şer yıllık sözleşme imzaladı.

Kulüp Başkanı Osman Uçar, imza töreninde yaptığı açıklamada, transfer çalışmalarını yoğun şekilde sürdürdüklerini, 4 futbolcuyu kadrolarına kattıklarını söyledi.

Sezona iyi bir kadroyla başlayarak, ligi üst sıralarda ve şampiyonluğu hedefleyen bir takım olarak tamamlamak istediklerini vurgulayan Uçar, şunları söyledi:

"Bizler her zaman zirveye oynayan ve zirveden uzaklaşmayan bir takım kurmayı hedefliyoruz. Bu doğrultuda da transfer çalışmalarımız tam gaz devam ediyor. Yeşil-beyazlı taraftarlarımızın da desteği ile iyi bir sezon geçireceğiz. Aldığımız ve bundan sonra alacağımız her oyuncu ligi iyi bilen isimler. Hep söylediğimiz gibi zirveye oynayan şampiyonluk yarışından kopmayan bir takım oluşturuyoruz. "

Konuşmaların ardından Konyaspor'dan Anıl Mercan, Kırklarelispor'dan İlker Sayan, Karabükspor'dan Yusuf Akbulut ile Hollanda Utrecht takımından Selahaddin Dağaşan, sözleşme imzaladı.

Kırşehir Belediyespor, kısa süre önce 4 futbolcuyu daha kadrosuna katmıştı.

Kaynak: AA