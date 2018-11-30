Kırşehir Belediye Başkan Yardımcısı Veli Şahin, Yeniden Meclis Üyesi Olmak İçin Görevini Bıraktı

KIRŞEHİR (İHA) – Kırşehir Belediye Başkan Yardımcısı Veli Şahin, yeniden AK Parti Belediye Meclis Üyesi olmak için görevini bıraktı.

Neşet Ertaş Kültür Sanat Merkezinde açıklamada bulunan Şahin, AK Parti Belediye Meclis Üyesi olarak görev yaptığını Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci'nin de takdiri ile Başkan Yardımcılığı görevini yürüttüğünü söyleyerek, yeniden AK Parti Belediye Meclis Üyeliği için görevini bıraktığını duyurdu. Belediye Meclis Üyesi ve Başkan Yardımcısı Şahin açıklamasında, "AK Parti Belediye Meclis Üyeliği için yeniden başvuru yapacağımdan dolayı YSK'nın aldığı 1052 sayılı kararından dolayı yasal zorunluluk olarak Belediye Başkan Yardımcılığı görevinden ayrılıyorum" dedi. Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci'ye verdiği desteklerden ötürü teşekkür eden Şahin, açıklamasını şöyle sürdürdü;

"Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci, iki dönemdir Kırşehir'e inanılmaz hizmetlerde bulunmuştur. Bizde bu hizmet kervanında yer alarak yapılan yatırım ve hizmetlerde çorbada tuzumuzun bulunmasından dolayı büyük memnuniyet duyduk. Bu süreçte birlikte çalıştığımız Belediye Başkan Yardımcılarına birim müdürlerine ve Belediye personeline teşekkür ediyorum. Bizlerin tek derdi var. Yaşadığımız bu şehri aldığımız noktanın üzerine taşımak. Makam ve mevkilerin hep geçici olduğunu biliyoruz. Mühim olan makamlar sona erdiğinde bu şehirde gururla başımız dik alnımız açık şekilde halkımızın içerisinde yaşamaya devam etmektir. Rabbimiz çıktığımız bu yolda bizleri mahcup etmesin." - KIRŞEHİR