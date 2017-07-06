Kırsaldaki Mahallelerin Alt Yapı Sorunları Çözülüyor

Samsun Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) Genel Müdürü Kamil Demircioğlu, ilçelerin kırsal kesimindeki mahallelerin alt yapı sorunlarını çözmeye kararlı olduklarını açıkladı.



SASKİ Genel Müdürü Kamil Demircioğlu yaptığı açıklamada, 30 Mart 2014 yerel seçimlerinden sonra Büyükşehir Belediyesi Yasası ile köyden mahalleye dönüşen yerleşim yerlerine de hizmet vermeye başladıklarını belirtti.



2017 yılın da Havza, Bafra, Kavak, Ladik, Tekkeköy ve Ayvacık ilçelerinin kırsal kesiminde ihtiyaç duyulan mahallelerin kanalizasyon sorununu çözmeye karar verdiklerini belirten Kamil Demircioğlu, "Havza ilçesi kırsalındaki, Ağdır Hasan Mahallesi'nde 500 metre ve Güvercinlik Mahallesi'nde ise 2,5 kilometre kanalizasyon hattı yapılacak. Alt yapı çalışmalarının sonuna gelindi. Bafra ilçesi kırsalı El Davut Mahallesi'nde 2,7 kilometre kanalizasyon hattı yapıldı. Kavak ilçesi kırsalında Çakallı Mahallesi Deniz Ereği Sokak'ta da 2 kilometrelik kanalizasyon hattını tamamlandık" dedi.



Tekkeköy ilçesi kırsalında Yeşilyurt Mahallesi'nde 1,4 kilometre kanalizasyon hattının tamamlandığını kaydeden Demircioğlu şunları söyledi: "Ayvacık ilçesi kırsalındaki Çarşı Köy Mahallesi'nde 2,2 kilometre kanalizasyon hattı tamamlandı. Ladik ilçesi kırsalı Kızıl Sini Mahallesi'nde de 500 metre kanalizasyon hattını tamamlandık. SASKİ Genel Müdürlüğünün iş makineleri ve personeli ile alt yapı çalışmaları yapıldı. Acil ihtiyaç duyulan kırsal kesimde mahallelerde alt yapı çalışmalarına 2017 yılı sonuna kadar devam edilecek."



Köylerinde hiç kanalizasyon şebekesi olmadığını ve atık sularını fosseptik kuyuları ile çözdüklerini ifade eden Havza'nın Ağdır Hasan Mahallesi Muhtarı Saim Yurdu Seven, "Köyümüzün kanalizasyon sorunu olduğunu, SASKİ Genel Müdürü Kamil Demircioğlu'na ilettik. Kamil Demircioğlu, Ağdır Hasan'a bir ekip göndererek etüt çalışmaları yaptırdı. Daha sonra alt yapı çalışmalarına başlandı. SASKİ Genel Müdürü Kamil Demircioğlu'na ve personeline teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.



Öte yandan SASKİ Genel Müdürlüğü Kanalizasyon Daire Başkanlığından proje kontrolörleri Çevre Mühendisi Nihal Gök Kartal ile İnşaat Teknikeri Yaşar Altuntaş, Havza ilçesi Ağdır Hasan Mahallesi'nde incelemelerde bulunarak alt yapı çalışmaları hakkında yetkililerden bilgi aldı. - SAMSUN