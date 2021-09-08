Kırsal mahalleler için DSİ'ye ziyaret
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kırsal mahalleler için DSİ'ye ziyaret

Kırsal mahalleler için DSİ'ye ziyaret
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Develi'deki kırsal mahallelere ziyarette bulunup mahalle sakinlerinin istek ve taleplerini dinleyen AK Parti Kayseri Milletvekili İsmail Tamer, beraberindeki AK Parti İl Başkan Yardımcısı Vedat Arıkan, Develi Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Temur ve Çöten Mahalle Muhtarı Ali Gürbüz ve...

Develi'deki kırsal mahallelere ziyarette bulunup mahalle sakinlerinin istek ve taleplerini dinleyen AK Parti Kayseri Milletvekili İsmail Tamer, beraberindeki AK Parti İl Başkan Yardımcısı Vedat Arıkan, Develi Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Temur ve Çöten Mahalle Muhtarı Ali Gürbüz ve heyetiyle birlikte talepler hakkında istişare etmek için Devlet Su İşleri Kayseri 12. Bölge Müdürlüğüne ziyarette bulundu.

DSİ 12. Bölge Müdürü Okan Bal ve birim müdürleriyle Çöten, İncesu, K. Künye, Bakırdağı, Yaylacık, Yenice ve Hüseyinli mahallelerinin ortak sorunu olan toplulaştırma, dere ıslahı ve sulama hakkında mahalle sakinlerinin taleplerini ileten Milletvekili Tamer sorunların çözümü hakkında bilgiler aldı. Develi'nin acil ihtiyaçlarından olan kuşaklama projesinin de bir an önce hayata geçirilmesi gerektiğini ve bu hususta her türlü desteğe hazır olduğunu belirten Milletvekili Tamer; "Develimizin gerek merkez gerekse kırsal mahallelerinin ihtiyaçlarını gidermek adına verimli bir toplantı yaptık. Her şeyin en güzeline layık olan Develili hemşehrilerimiz için destek olmaya devam edeceğiz" açıklamalarında bulundu.

Kırsal mahallelerin en önemli ihtiyaçlarının giderilmesi için önemli bir istişare toplantısı yapıldığını belirten Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar ise "Söz verdiği üzere kırsal mahallelerimizin sorunlarının giderilmesi için DSİ Bölge Müdürlüğümüze giderek mahallelerimizin taleplerini ileten kıymetli vekilimiz İsmail Tamer ağabeyimize ilgi ve alakasından dolayı şükranlarımı sunuyorum. Develimizin sorunlarının giderilmesi adına her daim bizlere destek olan DSİ Bölge Müdürümüz Okan Bal'a, ekibine ve AK Parti İl Başkan Yardımcımız Vedat Arıkan'a da teşekkür ediyor, kolaylıklar diliyorum" dedi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Tanju Özcan Ziya Selçuk Mustafa Şentop Devlet Bahçeli Ekrem İmamoğlu
Magazin Seda Sayan Şevket Çoruh Haluk Levent Derya Şensoy
Spor Çağdaş Atan Lionel Messi Çağlar Söyüncü Kerem Aktürkoğlu Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Kırsal mahalleler için DSİ'ye ziyaret - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 8.9.2021 09:49:27. #1.15#

title