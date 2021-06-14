Kırmızılar içinde poz veren Merve Boluğur, kendisini kraliçeye benzetti: Maşallah deyin

Uzun zamandır sosyal medyadaki paylaşımlarıyla gündeme gelen oyuncu Merve Boluğur, çok konuşulan paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. Kırmızı kombinli ve mini şapkalı bir pozunu paylaşan oyuncu "Kraliçe. Maşallah deyin" diyerek kendini övdü.

Son dönemde oyunculuğun yanı sıra şarkı söyleyerek ve YouTube kanalında yayınladığı videolarla gündemde olan 33 yaşındaki Merve Boluğur, Murat Dalkılıç ile boşandıktan sonra ne özel hayatında ne de oyunculuk kariyerinde aradığı mutluluğu bulamadı. Açıklamalarıyla sık sık adından söz ettiren oyuncu, son olarak pozlarıyla dikkat çekti.

"KRALİÇEYE MAŞALLAH DEYİN"

Instagram'da 3,7 milyon takipçisi olan Boluğur, kırmızılar içindeki fotoğraflarını paylaştı. Boluğur, paylaşımına "Kraliçe. Maşallah deyin" notunu düştü. Yakın çekim hallerini paylaşan Merve Boluğur'a takipçilerinden eleştiri geldi. Takipçileri tarafından "Kirpik bozmuş", "Seni çok seviyorum ama kirpikler rahatsız etti", "Makyaj hiç profesyonel olmamış" gibi eleştiriler yapıldı.

"İLİŞKİDE EGZOZU BOZUK KAMYON GİBİYİM"

Öte yandan 33 yaşındaki güzel, geçtiğimiz günlerde Instagram hesabı üzerinden takipçileriyle soru-cevap yapmıştı. Boluğur, "İlişkide sürekli sorun çıkarıyorum ve istemsiz her şeye alınıyorum. Bunu nasıl aşabilirim?" sorusuna "Özel ilişkide iyi değilim. Egzozu bozuk kamyon gibiyim. Günümüz ilişkilerinde kadınlar erkekleşti. Erkeklerin birçoğu da kadın gibi" ifadelerini kullanarak magazin gündemine oturmuştu.