Kırmızı Oda yeni oyuncusu kim? Bu hafta Kırmızı Oda'ya kim konuk olacak? Kırmızı Oda izle!

Her birbirinden değerli oyuncuları konuk alan Kırmızı Oda, bu haftaki konuğu ile merak konusu oldu. Kırmızı Oda yeni oyuncusu kim? Bu hafta Kırmızı Oda'ya kim konuk olacak? Kırmızı Oda izle!

Binnur Kaya'nın başrollerinde yer aldığı Kırmızı Oda yeni oyuncusu kim? Bu hafta Kırmızı Oda'ya kim konuk olacak? Kırmızı Oda izle!

KIRMIZI ODA BU HAFTA OYUNCUSU KİM?

16. bölümü ile ekrana gelecek Kırmızı Oda bu hafta konuk oyuncu Münire Apaydın oldu. Münire Apaydın Türk, sinema, reklam ve dizi oyuncusu. 7 Haziran 1979 yılında Manisa'da doğmuştur. Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro bölümü mezunudur. İlkokulu Manisa Ali Rıza Çevik İlkokulu, orta okulu Manisa Fatih anadolu Lisesi, liseyi ise Manisa Fatih Anadolu Lisesi'nde başlayıp Manisa Lisesi'nde bitirmiştir. Konya'lı bir ailenin kızıdır. 1995'te bir trene "Paralı eğitime hayır" yazılı afiş asmak ve yasa dışı örgüte üye olmak suçları iddiasıyla gözaltına alınan 16 Manisalı gençten biriydi. Olay, tarihe Manisa davası olarak geçmiş ve gündemi uzun süre meşgul etmişti. Davada 16 genç berat etmiş ve gençlere işkence yapan polisler de suçlu bulunmuştu. Gençliğinde yaşadığı bu trajik olaya rağmen hayata tutunan ve oyunculukta ilerleyen Apaydın, davayla ilgili olarak: "Dava bitti, polisler de ceza aldı. Bu konuyla ilgili konuşmak istemiyorum. Ama bu, unutmak istediğim bir konu da değil. Hukuki ve insan hakları anlamında eğer bu davayla ilgili yeni gelişme yaşanırsa konunun sonuna kadar arkasında durur ve konuşurum." demiştir.

Aşk Oyunu ve Müjgan Bey dizileri ile Barış Pirhasan'ın yönettiği Adem'in Trenleri (2007) filminde oynadı. 2007 yılı itibarıyla Kavak Yelleri adlı bir gençlik dizisinde Canan adlı bir karakterini oynuyordu. 2011 yılında Yıllar Sonra isimli bir dizide oynadı fakat dizi rating kurbanı oldu. 2012 yılında Merhaba Hayat isimli diziye konuk oldu. Hamile bir kadını canlandırdı.

Dizi ve film çalışmalarının yanında 2004 yılında Ariel ve Anadolu Sigorta reklamlarında, 2005 yılında ise Selpak reklamında oynamıştır.

KIRMIZI ODA HANGİ GÜN?

Kırmızı Oda her hafta cuma günleri, saat 20.00'da TV 8 ekranlarında yer almaktadır. OGM Pictures imzalı, yönetmeliğini Cem Karcı'nın yaptığı, Banu Kiremitçi Bozkurt'un senaryosunu kaleme aldığı dram ve psikolojik türündeki yapım bu akşam TV 8'de.