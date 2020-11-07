Kırmızı Oda yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kırmızı Oda 10. bölüm özeti! Kırmızı Oda izle!
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Kırmızı Oda yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kırmızı Oda 10. bölüm özeti! Kırmızı Oda izle!

07.11.2020 00:11 | Son Güncelleme: 07.11.2020 00:14
Kırmızı Oda yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kırmızı Oda 10. bölüm özeti! Kırmızı Oda izle!

Türk yapımı televizyon dizisi ve Yazar Gülseren Budayıcıoğlu'nun Madalyonun İçi adlı eserinden uyarlanan Kırmızı Oda yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kırmızı Oda 10. bölüm özeti! Kırmızı Oda izle!

OGM Pictures imzalı, yönetmeliğini Cem Karcı'nın yaptığı, Banu Kiremitçi Bozkurt'un senaryosunu kaleme aldığı dram ve psikolojik türündeki yapım Kırmızı Oda yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kırmızı Oda 10. bölüm özeti! Kırmızı Oda izle!

KIRMIZI ODA YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Cuma akşamları saat 20.00'da yayınlanan Kırmızı Oda dizisinin 11. bölüm fragmanı yayınlanmadı. Peki Kırmızı oda son bölümde neler oldu? Detayları haberimizden takip edebilirsiniz.

KIRMIZI ODA 10. BÖLÜM ÖZETİ

Kliniğe annesi Zuhal ve babası Cenk ile birlikte gelen Duygu'nun sarsıcı hikayesi Doktor Ayşe'yi hayli zorluyor. İpek'in ailesinin sırrı Doktor Deniz'in yaşadığı bir hayal kırıklığını hatırlamasına sebep olurken, Doktor Piraye çöp dolu torbasını yanından ayırmayan Akif'in travmalarının sebebine ulaşmaya çalışıyor. İstanbul'da da annesinin hışmından kurtulamayan Alya kabus gibi geçen günlerini anlatır. Doktor Hanımın odasından büyük bir ikilem içinde ayrılan Garip bu kez kararını vermiş olarak tekrar kliniğe geliyor. İstanbul'da yaşadıkları evde neler olduğunu anlatan Alya, herkesi duygulandırdı. 'Kırmızı Oda'nın yeni bölümünde, piyangoyu tutturunca hayatı değişen Salih'in arkadaşı Garip, yeniden kliniğe geliyor ve hayat hikayesini anlatmaya devam ediyor. Aldığı kararlarla herkesi duygulandıran Garip, istediği öldürme isteğinden de vazgeçtiğini belirtiyor. Duygu'nun hikayesi ise pek çok gence ışık tutuyor. Başına gelenleri ailesinden saklamak zorunda hisseden Duygu'nun sorunlarını ve ailesiyle ilişkisini sağlıklı hale getirmek ise Doktor hanım ile gerçekleşiyor. Kırmızı Oda da başrol oyuncusu Binnur Kaya psikiyatri kliniğinin sahibi ve bir psikiyatristi canlandıracak. Psikiyatri kliniğinde doktorlarını ve onlara başvuran hastaların hayatlarını anlatacağı "Kırmızı Oda"da her hayat hikayesinin altında yatan acılar, sevinçler, mutluluk ve hüzünler izleyicinin de ruhunun kapalı kapılarını aralayacak. Hastalar o Güne kadar kimselere söyleyemedikleri sırları dile getirirken izleyiciler de kendi bugünleri, geçmişleri ve yarınlarına dair bir şeyler bulacak.

KIRMIZI ODA İZLE!

Kırmızı Oda yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kırmızı Oda 10. bölüm özeti! Kırmızı Oda izle!
Kırmızı Oda yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kırmızı Oda 10. bölüm özeti! Kırmızı Oda izle!

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