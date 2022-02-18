Kırmızı Oda Tuna kim? Tuna'nın gerçek adı nedir? Gülçin Kültür kim, kaç yaşında, nereli? Gülçin Kültür dizileri ve filmleri

Kırmızı Oda Tuna kimdir? Kırmızı Oda Gülçin Kültür kimdir? sorularının yanıtı merak ediliyor. Yer aldığı yapımlarla adından söz ettiren Gülçin Kültür, ekranlarda yer alıyor. Başarılı oyuncu, Binnur Kaya'nın başrolünü oynadığı Kırmızı Oda dizisinde Tuna karakterini oynamakta. Kırmızı Oda'ya yeni katılan oyuncu kim? sorusu da yanıt buldu.

KIRMIZI ODA TUNA KİMDİR?

TV8 ekranlarında yayınlanan Kırmızı Oda dizisinde, Manolya kliniğine gelen danışanları karşılayan Tuna karakteri oldukçta fazla sevilmiştir. Tuna'yı canlandıran isim Gülçin Kültür'dür. Her cuma ekrana gelen Kırmızı Oda dizisinde Tuna karakterini canlandıran Gülçin Kültür hakkında detayları sizler için derledik.

GÜLÇİN KÜLTÜR KİMDİR?

Gülçin Kültür, 4 Aralık 1988 tarihinde Kırklareli'nde dünyaya geldi. Hacettepe Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği ve Ankara Bilkent Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi Tiyatro Bölümü'nden mezun oldu.

2014 yılında evlendi. Pek çok tiyatro oyununda sahneye çıktı. ODTÜ'de akademisyenlik, Bilkent Çocuk Tiyatrosu'nda ise eğitmenlik yapmıştır.

ODTÜ'de Gıda Mühendisliği Ana Bilim Dalı'nda master, Bilkent Üniversitesi'nde ise Tiyatro Ana Sanat Dalı üzerine doktora yapmıştır.

İlk dizi deneyimini Gülperi dizisiyle yaşadı. Tanınırlığını ise Kırmızı Oda ile elde etti.

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